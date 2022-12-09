США ввели санкции против членов администрации президента и Памфиловой

В США ввели новые санкции за референдумы и «фильтрацию». Россия называет эти утверждения ложью, указав, что речь идет лишь о тщательном досмотре при выезде с зоны боевых действий

Элла Памфилова (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

США по подозрению в нарушении прав человека ввели санкции против 21 россиянина, в ограничительном списке сотрудники Центризбиркома (ЦИК) и администрации президента (АП). Об этом сообщила пресс-служба Минфина США.

Ограничения введены против четырех человек, которые, как утверждают в Вашингтоне, «непосредственно принимали участие в операциях по фильтрации»: сотрудников АП Олега Нестерова и Евгения Кима, сотрудничавшей с МВД ДНР Марины Середы, чиновника ДНР Алексея Муратова. Санкции также введены против россиян Очура-Сугэ Монгуша и Людмилы Зайцевой, которых подозревают в нарушениях прав человека на Украине.

Российская сторона отвергала данные о создании в Донбассе «фильтрационных лагерей» для жителей Украины, назвав их ложью. «Пресса действует по принципу «в информационной войне все средства хороши», — сочли в посольстве России в США. Речь идет о пунктах мирных граждан, покидающих зону боевых действий, а российские военные лишь «тщательно инспектируют автотранспорт, направляющийся в безопасные регионы», рассказали дипломаты.

Под санкции также попали 15 сотрудников ЦИК, ведомство указало, что они помогли проводить «фиктивные референдумы <...> которые изобиловали случаями явного принуждения и запугивания избирателей» на Украине, в результате которых ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. В ограничительный список добавили главу ЦИК Эллу Памфилову, ее заместителя Николая Булаева, секретаря Наталью Бударину, Николая Левичева и других.

Референдумы прошли в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях в конце сентября. Власти республик Донбасса и назначенные после прихода российских войск власти Запорожья и Херсона объявили, что большинство избирателей поддержали предложение присоединиться к России. По их данным, за присоединение проголосовали 98,42% избирателей в ЛНР, 99,23% избирателей в ДНР, 87,05% — в Херсонской области и 93,11% — в Запорожской области.

Путин в начале октября подписал законы о ратификации договоров о присоединении территорий к России. «Результаты референдумов показали, что люди хотят быть в России и считают себя частью этого мира, частью этого пространства, нашей общей культуры, традиций, языка. И это самый главный результат. И они теперь с нами», — рассказал президент позднее.

Против Памфиловой и Левичева были ранее введены канадские, британские, швейцарские и европейские санкции, против Булаева введены ограничения в ЕС, Великобритании и Швейцарии. «Это совершенно ничтожный повод от ничтожных политиков», оценила глава ЦИК санкции Евросоюза. В конце прошлого года она предупредила, что «совершенно равнодушна к возможным санкциям со стороны США, «основанных на доносах».