В Иране упразднили полицию нравов после волны протестов

Генпрокурор Ирана заявил, что полиция нравов не имеет отношения к судебной системе. Поводом для массовых беспорядков в стране стала гибель в полицейском участке Махсы Амини, которую задержали за неправильное ношение хиджаба

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В Иране упразднили полицию нравов после масштабных акций протеста и беспорядков по всей стране, поводом для которых стала гибель Махсы Амини. Об этом заявил генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери, передает Shargh Daily.

«Полиция нравов не имеет никакого отношения к судебной системе, и она была закрыта», — сообщил он.

Также генпрокурор заявил, что парламент и судебные органы работают над изменением закона, обязывающего женщин носить хиджаб. Как именно его изменят, он не уточнил.

Al Jazeera отмечает, что подтверждений прекращения работы патрулей полиции нравов на улицах, пока нет.

В сентябре в Иране начались массовые протесты. Поводом стала смерть 22-летней студентки курдского происхождения Махсы Амини, которую задержала полиция нравов из-за неправильно надетого хиджаба.

В полицейский участок Амини увели для «перевоспитания», там у нее, по версии властей, случился инсульт. Девушку госпитализировали, однако позднее она умерла. Родственники погибшей заверили, что у нее не было проблем со здоровьем, и потребовали расследовать гибель девушки.

После похорон Амини в иранском Курдистане 17 сентября в стране вспыхнули протесты, которые в итоге охватили около 80 городов. Главным лозунгом протестующих стала триада «Женщины, жизнь, свобода». Позднее добавились антиправительственные призывы, в том числе к свержению «диктатора» аятоллы Али Хаменеи.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал правительство Ирана прекратить преследовать женщин и разрешить мирные акции протеста.

Иранская армия сочла протесты попыткой «ослабить исламский режим». Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал США и Израиль организаторами беспорядков.

В середине ноября иранский суд вынес первый смертный приговор участнику беспорядков. По данным агентства Mizan, приговор является предварительным и подлежит обжалованию. Смертная казнь грозит 28 участникам беспорядков.

Совет национальной безопасности Ирана объявил 3 декабря, что в ходе беспорядков в Иране погибли более 200 человек. Иранская правозащитная организация Iran Human Rights ранее сообщала о 448 погибших, в том числе о 60 детях и 29 женщинах.