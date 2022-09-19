Полиция Ирана назвала случайной смерть задержанной из-за хиджаба девушки

В полиции Ирана назвали ложью обвинения в причастности к смерти девушки, которую задержали за неправильно надетый хиджаб. В родной провинции скончавшейся начались протесты, родственники требуют провести расследование

Фото: Paul Zinken / Global Look Press

Смерть 22-летней Махсы Амини, которая скончалась после задержания полицией нравов из-за неправильно надетого хиджаба, — это несчастный случай, заявил начальник полиции Большого Тегерана (агломерация, которая включает столицу с пригородами) Сардар Хусейн Рахими.

«Против полиции были выдвинуты трусливые обвинения. Мы будем ждать Судного дня, но не можем прекратить работу по обеспечению безопасности», — сказал он (цитата по агентству FARS).

По словам Рахими, со стороны полиции не было допущено ни халатности, «ни даже небольшой оплошности». «Все слова, которые были опубликованы в интернете о причине смерти Амини, — это чистая ложь», — заявил начальник полиции.

Он добавил, что не может комментировать причину смерти девушки, несмотря на документы, которые есть в распоряжении полиции. «Моя специальность — это обеспечение безопасности, а не медицина, комментировать этот вопрос я не буду», — сказал Рахими.

Он призвал граждан «не обращать внимания на слухи» и дождаться официального сообщения властей, добавив, что выяснение обстоятельств случившегося потребует времени.

Амини приехала в Тегеран на прошлой неделе и была задержана полицией нравов, когда выходила из метро со своим братом. Причиной стал неправильно надетый хиджаб, ношение которого обязательно для всех женщин в Иране.

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Несмотря на заявления властей, что смерть девушки наступила от сердечного приступа, в ее родном Секкезе и других городах на западе Ирана начались масштабные акции протеста, сообщил телеканал Al Jazeera. Родственники Амини заявили, что у девушки не было проблем со здоровьем. «Ее привезли в больницу, где она несколько дней находилась в коме. Затем ее отключили от системы жизнеобеспечения и объявили мертвой. Вся страна требует расследования, что произошло на самом деле», — рассказали они.