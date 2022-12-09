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Война санкций ,  
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Канада ввела санкции против России и Ирана за нарушения прав человека

Канада ввела санкции против России, Ирана и Мьянмы «за нарушение прав человека»
Фото: Chris McGrath / Getty Image
Фото: Chris McGrath / Getty Image

Канада ввела новые санкции против России из-за нарушений прав человека. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на заявление канадского МИДа.

Новые ограничения касаются 33 нынешних или бывших высокопоставленных российских чиновников и шести организаций, причастных к предполагаемым «систематическим нарушениям прав человека» против российских граждан, высказывавшихся против операции на Украине. Имен и названий агентство не приводит.

Кроме того, в черный список Канады попали 22 человека из Ирана. Среди них — высокопоставленные чиновники судебной, пенитенциарной системы и правоохранительных органов, а также политические лидеры. В республике с сентября идут протесты против правительства, поводом к которым стала смерть 22-летней Махсы Амини после ее задержания полицией нравов за неправильной надетый хиджаб. 8 декабря в Иране казнили участника протестов.

Санкции введены и против 12 физических и трех юридических лиц из Мьянмы, которые выполняют ключевые функции от имени вооруженных сил, содействуют поставкам оружия вооруженным силам и позволяют военным прибегать к насилию. В Мьянме в 2021 году произошел переворот, в результате которого в власти пришли военные. Западные страны обвиняли новую власть в нарушении прав человека и жестоком подавлении протестов.

Канада неоднократно вводила санкции против России после начала специальной военной операции, последний раз — в конце октября. Тогда под ограничительные меры попали вице-премьеры Александр Новак и Денис Мантуров, глава Минэнерго Николай Шульгинов и председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков. Всего в канадском санкционном списке числятся более 1 тыс. россиян.

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Теги
Канада санкции Иран Мьянма права человека
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Ваш доход
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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