Немецкие врачи указали на угрозу долгосрочных последствий для Навального

В «Шарите» отметили, что наличие в организме Навального токсина подтверждено исследованиями в нескольких независимых лабораториях

Фото: Вячеслав Филиппов / ТАСС

Результаты исследований, проведенных после доставки российского оппозиционного политика Алексея Навального в Германию, указывают на то, что он был отравлен каким-то веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Об этом говорится в сообщении на сайте клиники «Шарите» (Charité), в которую госпитализирован Навальный.

«Исход болезни остается неопределенным, не исключены долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы», — говорится в заявлении клиники.

В «Шарите» отметили, что наличие в организме Навального токсина подтверждено исследованиями в нескольких независимых лабораториях, однако конкретное вещество пока не определено, для этого будут проведены дополнительные анализы.

Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел по маршруту Томск — Москва. Самолет срочно посадили в Омске, где Навальный был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи № 1. «Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай», — рассказала пресс-секретарь политика, добавляя, что с утра он пил только этот напиток.