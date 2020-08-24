Немецкие врачи указали на угрозу долгосрочных последствий для Навального

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 74,42 (+0,32) Инвестиции, 13:05
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 87,9 (+0,17) Инвестиции, 13:05
Писательницу Алексиевич вызвали в СК Белоруссии по уголовному делу Политика, 18:28 Космонавты за три дня не смогли найти на МКС утечку воздуха Общество, 18:19 Заместитель Федуна покинул свой пост в «Спартаке» Спорт, 18:12 Согласование перепланировки квартир перешло в онлайн. Что надо знать Недвижимость, 18:11 Врачи клиники в Берлине сообщили о состоянии Навального Политика, 18:08 В TikTok собирают урожай и мерятся помидорами. Смотрим новый тренд Стиль, 18:04 Максименко, Игнатьев и Чалов вызваны в молодежную сборную России Спорт, 17:59 Российская арбитр назначена судьей полуфинала женской Лиги чемпионов Спорт, 17:44 S&P 500 обновил максимум после разрешения США лечить COVID плазмой крови Инвестиции, 17:44 Немецкие врачи указали на угрозу долгосрочных последствий для Навального Политика, 17:40 Тихановская заявила Госдепу США о готовности к диалогу с властями Общество, 17:38 На фоне протестов Минобороны Белоруссии купит в России новые БТР Политика, 17:33 МИД Белоруссии вручил ноту послу Литвы из-за спора о вертолете у границы Политика, 17:32 Глава Coursera Джефф Маджионкальда: «Учиться придется всю жизнь» Экономика образования, 17:30 
Отравление Навального ,  
0 

Немецкие врачи указали на угрозу долгосрочных последствий для Навального

В «Шарите» отметили, что наличие в организме Навального токсина подтверждено исследованиями в нескольких независимых лабораториях
Фото: Вячеслав Филиппов / ТАСС
Фото: Вячеслав Филиппов / ТАСС

Результаты исследований, проведенных после доставки российского оппозиционного политика Алексея Навального в Германию, указывают на то, что он был отравлен каким-то веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Об этом говорится в сообщении на сайте клиники «Шарите» (Charité), в которую госпитализирован Навальный.

«Исход болезни остается неопределенным, не исключены долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы», — говорится в заявлении клиники.

В «Шарите» отметили, что наличие в организме Навального токсина подтверждено исследованиями в нескольких независимых лабораториях, однако конкретное вещество пока не определено, для этого будут проведены дополнительные анализы.

Лечение Навального в Германии. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел по маршруту Томск — Москва. Самолет срочно посадили в Омске, где Навальный был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи № 1. «Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай», — рассказала пресс-секретарь политика, добавляя, что с утра он пил только этот напиток.

Video

Заместитель главного врача БСМП Анатолий Калиниченко 21 августа заявил, что Навальному поставлен диагноз, а ядов или их следов в организме пациента анализы не выявили, а потому медики теперь не считают, что политик перенес отравление.

Читайте на РБК Pro
Семь худших типов удаленных сотрудников: как с ними работать Создатель Dyson: порой надо найти абсолютно глупый способ решить проблему Кнут и морковка: почему время контрольно-палочного менеджмента прошло Трудовое право во время пандемии: FAQ от работодателей

22 августа Навального перевезли в Германию, он проходит лечение в берлинской клинике «Шарите». Основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль, организовавший перелет политика в Берлин, заявил в интервью Bild, что оппозиционера все же пытались отравить.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Алексей Навальный, отравление
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter