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Война санкций ,  
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МИД ввел санкции против 200 канадцев

МИД объявил о санкциях против 200 канадских чиновников и экспертов
МИД объявил о санкциях против активистов «пробандеровских структур» в Канаде в качестве ответа на канадские санкции против россиян. Оттава с весны 2014 года ввела более 2,1 тыс. санкций против российских компаний и физлиц
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия вводит ответные персональные санкции против канадских высокопоставленных чиновников, правоохранителей, экспертов, журналистов, предпринимателей и других лиц. Об этом сообщил российский МИД на сайте.

Министерство считает, что в списке находятся среди прочего «активисты многочисленных пробандеровских структур и организаций, непосредственно обслуживающих русофобский курс режима» премьер-министра страны Джастина Трюдо.

В частности, в санкционный список попали министр сельского хозяйства Канады Мари-Клод Бибо, президент крупнейшей канадской авиакомпании Air Canada Майкл Руссо, глава избирательной комиссии Канады Стефан Перро, глава ванкуверской полиции Адам Палмер и его заместитель Говард Чау, первый вице-президент Украинско-канадского фонда им. Тараса Шевченко Гордон Горди, журналист CBC Нил Коксал.

Ранее в этот же день Канада ввела ограничительные меры против 33 нынешних или бывших высокопоставленных российских чиновников и шести организаций, причастных к предполагаемым «грубым и систематическим нарушениям прав человека» против российских граждан, высказывавшихся против ввода войск на Украину и «антидемократической политики».

Канада после присоединения Россией Крымского полуострова в 2014 году ввела санкции против более чем 2,1 тыс. физлиц и компаний. После ввода российских войск на Украину ограничительные меры были введены против 1,5 тыс. человек и юрлиц из России, Украины и Белоруссии.

Президент России Владимир Путин считает, что страны Запада проявляют «санкционную одержимость». Он называл вводимые ограничения безумными и бездумными.

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МИД ввел санкции против 200 канадцев
МИД ввел санкции против 200 канадцев

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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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