МИД ввел санкции против 200 канадцев
Россия вводит ответные персональные санкции против канадских высокопоставленных чиновников, правоохранителей, экспертов, журналистов, предпринимателей и других лиц. Об этом сообщил российский МИД на сайте.
Министерство считает, что в списке находятся среди прочего «активисты многочисленных пробандеровских структур и организаций, непосредственно обслуживающих русофобский курс режима» премьер-министра страны Джастина Трюдо.
В частности, в санкционный список попали министр сельского хозяйства Канады Мари-Клод Бибо, президент крупнейшей канадской авиакомпании Air Canada Майкл Руссо, глава избирательной комиссии Канады Стефан Перро, глава ванкуверской полиции Адам Палмер и его заместитель Говард Чау, первый вице-президент Украинско-канадского фонда им. Тараса Шевченко Гордон Горди, журналист CBC Нил Коксал.
Ранее в этот же день Канада ввела ограничительные меры против 33 нынешних или бывших высокопоставленных российских чиновников и шести организаций, причастных к предполагаемым «грубым и систематическим нарушениям прав человека» против российских граждан, высказывавшихся против ввода войск на Украину и «антидемократической политики».
Канада после присоединения Россией Крымского полуострова в 2014 году ввела санкции против более чем 2,1 тыс. физлиц и компаний. После ввода российских войск на Украину ограничительные меры были введены против 1,5 тыс. человек и юрлиц из России, Украины и Белоруссии.
Президент России Владимир Путин считает, что страны Запада проявляют «санкционную одержимость». Он называл вводимые ограничения безумными и бездумными.