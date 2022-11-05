Иран признал поставки дронов России до начала спецоперации на Украине
МИД Ирана: Тегеран поставлял Москве беспилотники до начала спецоперации на Украине
Иран передал России партию беспилотников до начала спецоперации на Украине, заявил иранский министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахиан, передает The Washington Post.
«Мы передали ограниченное количество беспилотников России», — сказал министр, отметив, что это произошло за несколько месяцев до того, как начались боевые действия.
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