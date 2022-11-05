МИД Ирана: Тегеран поставлял Москве беспилотники до начала спецоперации на Украине

Иран признал поставки дронов России до начала спецоперации на Украине

Фото: Роман Петушков / Reuters

Иран передал России партию беспилотников до начала спецоперации на Украине, заявил иранский министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахиан, передает The Washington Post.

«Мы передали ограниченное количество беспилотников России», — сказал министр, отметив, что это произошло за несколько месяцев до того, как начались боевые действия.

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