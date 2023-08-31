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Число атак беспилотников на российские регионы превысило 500

Власти регионов за полтора года сообщали об атаках беспилотников более 500 раз
Сюжет
Военная операция на Украине
30 августа произошла крупнейшая атака дронов по российской территории. Какие регионы чаще всего подвергались атакам беспилотников — в материале РБК
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

С 24 февраля 2022 года власти регионов сообщали об атаках или появлении беспилотников 511 раз. Самая масштабная атака произошла 30 августа 2023 года.

В ночь на 30 августа об ударах дронов заявили в семи регионах страны: в Севастополе, Пскове, Московской, Калужской, Рязанской, Брянской, Орловской областях. Позднее в этот же день об уничтожении беспилотника сообщили в Воронежской области. В Пскове БПЛА атаковали военно-гражданский аэродром, там произошел пожар. Брянская область подверглась атакам беспилотников несколько раз — всего за день над ее территорией сбили семь дронов. Так, в Брянске два беспилотника попытались атаковать телебашню, их уничтожили системы ПВО. А в результате падения БПЛА в здании местного управления СК выбило стекла.

Впервые об атаке беспилотника по территории России сообщили 19 июня 2022 года: курский губернатор Роман Старовойт заявил, что дрон проник в воздушное пространство приграничного Беловского района и «успел сбросить боекомплект в районе хутора Кучеров». С этого времени власти регионов заявляли об атаках каждый месяц.

В период с 21 мая по 25 июня 2023 года об атаках беспилотников в России сообщалось ежедневно. Новая волна ежедневных сообщений началась 6 августа и длится по сегодняшний день.

Число атак беспилотников на российские регионы превысило 500

При этом о наличии разрушений или пострадавших упоминалось в 110 заявлениях. Из них в 82 речь шла о незначительных разрушениях (повреждения фасадов, кровли, автомобилей и т.д.), а в 21-м — о значительных (например, разрушение дома или пожар на военном аэродроме). В 16 случаях сообщалось о пострадавших, в четырех — о погибших.

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Как мы считали

При подсчете учитывались официальные сообщения Минобороны, губернаторов и правительств регионов о беспилотниках, в том числе о сбитых и подавленных средствами радиоэлектронной борьбы. Не во всех заявлениях указывалось точное число беспилотников.

В одном сообщении властей могла указываться информация о беспилотниках в нескольких локациях — в таком случае каждая была посчитана отдельно. Минобороны трижды отчитывалось об уничтожении БПЛА над акваторией Черного моря (7 мая и дважды 29 августа) без дополнительных указаний на место — они не учитывались при подсчете числа сообщений об атаках по регионам.

В расчетах не учтены сообщения, касающиеся ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в которых действует военное положение.

Где чаще всего сообщали о беспилотниках

Чаще всего украинские дроны атаковали Белгородскую область: с 24 февраля 2022 года региональные власти и Минобороны 289 раз сообщили о появлении беспилотников над территорией субъекта. Это более 56% от всех сообщений о дронах.

В 148 заявлениях власти Белгородской области говорили об атаке одного населенного пункта одним беспилотником за раз. О том, что летели сразу два дрона, сообщили семь раз, еще семь — когда летели сразу три и более БПЛА. В остальных случаях установить по заявлениям, сколько именно беспилотников принимало участие в атаках, было нельзя.

Дроны прилетали не только в села и поселки региона, но появлялись и на подлете к Белгороду. О беспилотниках в столице региона сообщали 12 раз, впервые это произошло 27 февраля 2023 года, когда в городе нашли остатки сразу трех беспилотников. Губернатор области Вячеслав Гладков тогда сообщил о выбитых окнах и незначительном повреждении автомобилей. Среди других случаев — падение дрона во двор многоквартирного дома 19 мая и беспилотника со взрывным устройством на офисное здание 9 июня (детонации в последнем случае не произошло, уточнял Гладков). Одно из последних сообщений о БПЛА было опубликовано 26 августа — губернатор заявил, что система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду.

О каких-либо последствиях в результате атаки дронов власти Белгородской области упоминали только в 36 сообщениях, в остальных говорилось о том, что разрушений и пострадавших не было.

Следующей по числу атак дронов (38 случаев) стала Курская область, девять из них пришлось на столицу региона. Так, 20 августа 2023 года в Курске было повреждено здание железнодорожного вокзала, а 27 августа беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Карла Маркса, никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Всего о последствиях в результате атак беспилотников заявляли 14 раз.

На Курскую область пришлось около 7,4% от всех сообщений об атаках дронами. Несколько раз с беспилотников сбрасывали взрывное устройство на электрические сети и подстанции области: в декабре 2022 года так случилось в поселке Теткино, а в июне 2023 года — в Суджанском районе.

Власти Брянской области и Минобороны 37 раз сообщали об атаках в регионе. В феврале 2023 года глава региона Александр Богомаз заявил, что силы ПВО сбили сразу девять летательных аппаратов, собиравшихся атаковать Стародубский муниципальный округ, в июне — три беспилотника самолетного типа были сбиты при подлете на нефтеперегонную станцию «Дружба». Кроме того, Минобороны четыре раза заявляло об уничтожении сразу двух дронов.

В июле 2022 года беспилотник сбросил взрывное устройство на таможенный пост в Брянской области, в результате чего медицинская помощь потребовалась четырем людям, а 11 мая 2023 года атаковал Клинцовскую нефтебазу АО «Брянскнефтепродукт», что привело к повреждению цистерны для хранения нефтепродуктов.

31 сообщение об атаках пришлось на Севастополь. Максимальное число уничтоженных одновременно атакующих беспилотников — 11 штук, было 10 августа: тогда средства ПВО сбили два беспилотника, еще девять подавили средства радиоэлектронной борьбы — они упали в акватории Черного моря, заявили в Минобороны. В августе 2022 года дрон влетел в здание штаба Черноморского флота. Аппарат попал в крышу здания, но серьезных повреждений не вызвал, отмечал глава Севастополя Михаил Развожаев.

О 30 атаках заявляли и власти Крыма. Попытки ударов по полуострову чаще других регионов происходили с участием большого количества беспилотников. 25 августа над территорией Крыма было уничтожено 42 БПЛА самолетного типа, а двумя неделями ранее — 20 дронов, сообщало Минобороны. В июле российские военные также пресекли атаку из 25 и 28 беспилотников.

Среди других регионов, сообщавших о беспилотниках, — Калужская (13 случаев), Ростовская (6), Воронежская (6), Орловская (4) области.

Атаки на Москву и Московскую область

С начала мая насчитывается 23 дня, когда Москва и Подмосковье сообщали об атаках беспилотников. В феврале дрон впервые упал вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна, а затем, в апреле, — в поселке имени Воровского на северо-востоке Московской области.

Первая атака на Москву произошла в ночь на 3 мая. Два беспилотника пытались нанести удар по Кремлю. Власти сообщили, что аппараты вывели из строя. Никто не пострадал. Владимира Путина в этот момент в Кремле не было, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Следующая атака произошла 30 мая. Дроны нанесли повреждения нескольким многоквартирным домам в Москве, два человека обратились за медпомощью. По данным Минобороны, беспилотников было восемь.

В ночь на 30 июля два беспилотника также попали в небоскребы в «Москва-Сити». Повреждения получили правительственная высотка в IQ-квартале и башня «Око-2», где выбило стекла с первого по четвертый этаж.

С 18 по 23 августа (шесть дней подряд) дроны атаковали Москву каждый день. На фоне атак в столичных аэропортах приостанавливали вылет и прием рейсов. 28 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении беспилотника в районе Люберец, а 30 августа дрон был сбит над территорией Рузского района Московской области.

Почему дроны трудно отследить

Существующая система ПВО рассчитана на выявление гораздо больших объектов, которые заметны для радиолокаторов и обнаруживаются по излучению, говорил РБК руководитель компании «Аэрокон», разрабатывающей беспилотные системы, Эдуард Багдасарян. Обнаружить небольшой объект на большой территории — технически очень непростая задача, добавлял он.

Замглавы комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин отмечал, что дроны, как правило, летают на низкой высоте, из-за чего их тяжелее «отработать» средствами противовоздушной обороны. Самолеты и вертолеты во время боевых действий также стараются лететь как можно ниже, чтобы затруднить работу систем ПВО, указывал он.

В 2022 году регионы в целях безопасности стали вводить запреты на запуск беспилотников. После ночной атаки на Кремль такой запрет 3 мая ввела и Москва. На момент публикации материала ограничения введены в 64 регионах из 89.

Число атак беспилотников на российские регионы превысило 500
Число атак беспилотников на российские регионы превысило 500

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