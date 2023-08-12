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Минобороны сообщило об отражении атаки 20 дронов на Крым

Минобороны: ночью военные отразили атаку 20 украинских дронов на Крым
Сюжет
Военная операция на Украине
14 дронов были уничтожены силами ПВО, еще шесть подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, уточнили в ведомстве

Российские силы ночью отбили атаку 20 украинских дронов на Крым, пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым», — заявили в ведомстве.

14 беспилотников были уничтожены силами ПВО, еще шесть подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), уточнили там.

Ночью советник главы полуострова Олег Крючков сообщил о работе ПВО над разными районами полуострова.

Крым неоднократно атаковали беспилотники. Так, 4 августа в Минобороны отчитались об отражении атаки 13 дронов, десять из них были сбиты силами ПВО, еще три подавлены средствами РЭБ.

30 июля при попытке атаковать объекты на полуострове 16 БПЛА самолетного типа были уничтожены средствами ПВО, еще девять перехвачены средствами РЭБ.

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24 июля Украина попыталась атаковать Крым при помощи 17 беспилотников, три из них поразили системы ПВО, еще 14 были подавлены. Из них 11 упали в акватории Черного моря, остальные три — на территории полуострова.

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис &laquo;Яндекс.Карты&raquo;)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области&nbsp;(Фото: сервис &laquo;Яндекс.Карты&raquo;)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

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Теги
Елена Чернышова
беспилотники Крым Минобороны
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