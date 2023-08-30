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Какие регионы подверглись атаке беспилотников 30 августа. Карта

Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские дроны ночью атаковали семь регионов — это самая крупная атака беспилотников по территории России с начала военной операции. В некоторых областях БПЛА сбивали также днем. Где сообщалось об атаках — на карте РБК

Какие регионы подверглись атаке беспилотников 30 августа. Карта
Какие регионы подверглись атаке беспилотников 30 августа. Карта

В ночь на 30 августа об ударах дронов заявили в семи регионах страны: в Севастополе, Пскове, Московской, Калужской, Рязанской, Брянской и Орловской областях.

В Пскове беспилотники атаковали военно-гражданский аэродром, там произошел пожар. Все рейсы, запланированные на среду, отменили.

Брянская область подверглась атакам беспилотников несколько раз — всего за день над территорией субъекта сбили семь дронов. Так, в Брянске два беспилотника попытались атаковать телебашню, их уничтожили системы ПВО. А в результате падения БПЛА в здании местного управления СК выбило стекла.

В Кремле атаки беспилотников на российские регионы расценили как свидетельства продолжения «террористической активности киевского режима», заявил Дмитрий Песков.

Атаке в эту ночь подверглась и территория Украины. Взрывы звучали в Киеве, а также в Черкасской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской областях, Одессе.

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Теги
Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Екатерина Цветкова
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