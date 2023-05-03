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В Москве запретили запускать беспилотники

Мэр Москвы Сергей Собянин запретил запускать в городе беспилотники
Собянин объяснил, что власти хотят предотвратить «несанкционированное использование БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов». Сегодня власти сообщили о попытке удара беспилотников по Кремлю
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Москве вводится запрет на запуск беспилотников — исключение составляют дроны, используемые по решению властей. Об этом сообщается в телеграм-канале мэра Сергея Собянина.

Он объяснил, что такое решение принято «для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов».

Глава города напомнил об административной и уголовной ответственности за несанкционированный запуск дронов. Для запуска беспилотников в Москве в пределах внутренней границы МКАД нужно специальное разрешение. По ч. 2 ст. 11.4 КоАП (нарушение правил использования воздушного пространства) предусмотрены штрафы для граждан от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Уголовная ответственность наступает, если правонарушение повлекло по неосторожности тяжкий вред здоровью людей или их смерть.

Сразу после объявления Собянина Кремль сообщил, что Украина ночью попыталась с помощью двух беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента Владимира Путина. Аппараты были выведены из строя. Никто не пострадал.

Запрет на запуск беспилотников ввели почти 40 регионов России. Их власти ссылаются на указ президента от 19 октября 2022 года об установлении в разных субъектах четырех уровней реагирования: от уровня базовой готовности до военного положения (действует на присоединенных в сентябре новых территориях: в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях).

В последние недели в Подмосковье и Москве не раз сообщали о падении беспилотников. В конце апреля дрон упал возле здания Мосгорсуда. На аппарате не нашли посторонних предметов — в суде позже пояснили, что это была «детская игрушка». Незадолго до этого на северо-востоке Московской области нашли украинский дрон-камикадзе со взрывчаткой.

В воскресенье на юго-западе столицы задержали двоих мужчин, которые запускали неизвестный дрон, писали ТАСС и SHOT. По информации телеграм-канала, задержанные — уроженцы украинского города Хмельницкий с поддельными штампами о регистрации и фальшивыми разрешениями на проживание.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Москва Сергей Собянин беспилотники
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В Мурманской области запретили беспилотники
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