Беспилотник попал в здание на территории «Москва-Сити»

В шестой за последние дни атаке на столицу участвовали три дрона. Один сбили в Можайском районе, второй попал в строящееся здание в «Москва-Сити». Третий сбили в районе Химок, сообщило Минобороны

Средства ПВО сбили два беспилотника в Подмосковье и Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити. На места происшествий выехали оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он.

Позднее Минобороны сообщило о трех беспилотниках, которые участвовали в атаке. Еще один сбили в Химкинском районе.

В экстренных службах ТАСС сообщили, что здание в «Сити» получило незначительные повреждения. Собянин сообщил, что в двух расположенных рядом пятиэтажках были выбиты стекла.

В Химках, в квартале Старбеево, упали обломки дрона, указывали Mash и Baza, одно здание получило повреждения.

На фоне атаки в столичных аэропортах приостановили вылет и прием рейсов. Рейсы в них задерживаются.

Беспилотники атакуют столичный регион шестые сутки подряд.

Ночью 18 августа обломки дрона после уничтожения его силами ПВО упали в районе Экспоцентра на Краснопресненской набережной.

На следующий день средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был подавлен беспилотник в Красногорске, он упал у деревни Путилково.

20 августа силы РЭБ подавили дрон над территорией Ступинского района Московской области, он упал в безлюдном районе.

Утром 21 августа были уничтожены два беспилотника — один в Одинцовском районе Подмосковья, другой в Истринском.

В ночь на 22 августа средства ПВО сбили еще два дрона, один упал в окрестностях Красногорска, другой — в районе поселка Часцы Одинцовского городского округа.

До этого Москва-сити несколько раз становилась целью дронов. В частности, были атакованы башни в «IQ-квартале», где находятся Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг. В Кремле после этих инцидентов заявили, что «угроза существует, она очевидна, меры принимаются».