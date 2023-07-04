Гладков оценил восстановление Белгородской области в ₽20 млрд

Губернатор Гладков: на восстановление Белгородской области после обстрелов нужно ₽20 млрд

В Белгородской области полностью разрушены пять многоквартирных домов и 81 частный, восстановить требуется также объекты социальной сферы и предприятия. Регион подвергался массированным обстрелам последние месяцы

Шебекино (Фото: EPA / ТАСС)

На восстановление после обстрелов предприятий, жилья и социальных объектов в Белгородской области понадобится 20 млрд руб., заявил губернатор Вячеслав Гладков на заседании генсовета «Единой России», передает корреспондент РБК.

«Общий объем, мы сейчас посчитали, предварительно — 5 млрд руб. на восстановление жилья, 10 млрд руб. — на восстановление предприятий, более 5 млрд руб. на восстановление учреждений социальной сферы», — рассказал Гладков. Он выразил надежду, что помощь поступит своевременно.

По его словам, полностью разрушены пять многоквартирных домов, 81 частный дом, а еще более 1200 домов и квартир требуют ремонта.

При этом обстановка в Шебекино за последнее время изменилась в лучшую сторону: в пиковое время по городу выпускали более 850 снарядов в сутки, за последнюю неделю было два обстрела с незначительными разрушениями, рассказал губернатор. Люди, жилье которых не пострадало, начинают возвращаться в дома. До декабря власти надеются восстановить жилье, которое было разрушено, добавил губернатор.

Шебекино и его окрестности подвергались обстрелам с украинской стороны с осени 2022 года, когда российские подразделения покинули сопредельные районы Харьковской области. Однако в начале прошлого месяца ситуация обострилась, на предшествующей 1 июня неделе город обстреливали каждый день. Кроме того, 1 июня Вооруженные силы Украины предприняли в районе Шебекино попытку прорыва в Белгородскую область, задействовав порядка двух мотопехотных рот с танками.

Тогда Гладков говорил, что в результате обстрелов пострадало десять предприятий и на их восстановление нужно порядка 13 млрд руб. Он также отмечал, что денег на восстановление районов Белгородской области в сформированном на эти цели фонде «навскидку не хватает».