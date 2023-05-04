Атака беспилотников на Кремль. Главное

Днем 3 мая пресс-служба президента сообщила, что ночью на Кремль совершили атаку два дрона. Произошедшее в Кремле охарактеризовали как атаку на президента

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимира Путина не было в Кремле в момент попытки атаки. В это время он находился в резиденции в «Ново-Огарево». По словам Пескова, после случившегося график президента менять не будут.

Кадры со взрывами и столбом дыма над Кремлем были впервые опубликованы в ночь на 3 мая в телеграм-канале «Соседи. Якиманка-Замоскворечье». Администраторы канала сообщили со ссылкой на очевидцев о двух «хлопках» и выключении подсветки Кремля и Кремлевской набережной.

На кадрах с камер видеонаблюдения, на которые попал момент атаки, видно, что один из дронов, летевший со стороны Замоскворечья, взорвался у крыши Сенатского дворца, рядом с флагштоком флага России. На крыше в этот момент находились два человека.

Путин не пострадал при атаке беспилотников на Кремль

В Кремле заявили, что рассматривают произошедшее как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента» в преддверии мероприятий 9 Мая. В проведении атаки Кремль обвинил «киевский режим».

Киев причастность к атаке отрицает. «У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих», — заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Владимир Зеленский позднее также заявил, что Киев не атаковал Путина или Москву. По словам Зеленского, Украине не хватает оружия для защиты собственных территорий. «Поэтому мы не используем его где-то еще», — утверждает он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после атаки беспилотников на Кремль намерен потребовать «применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим». По его словам, никаких переговоров с Украиной больше быть не может.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о необходимости «физического устранения» президента Украины Владимира Зеленского после атаки на Кремль. «После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции», — написал он в своем телеграм-канале.

Президент Киргизии Садыр Жапаров приедет в Россию, несмотря на атаку беспилотников на Кремль. Он посетит парад Победы 9 мая.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил нападение на резиденцию президента России Владимира Путина.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заверил, что Москва ответит на «террористический выпад» тогда, «когда посчитает это необходимым», и в соответствии с оценками угрозы, которую создал Киев для руководства страны.

МИД Китая призвал избегать действий, «которые могут привести к дальнейшей эскалации».

После ночной атаки на Кремль необходимо принять «не только политические, но и законодательные решения» в сфере регулирования беспилотников, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Соединенные Штаты не получали заблаговременного предупреждения об атаке беспилотников на Кремль, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника. По его словам, Вашингтон все еще собирает информацию о произошедшем.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не поощряют Киев на нанесение ударов по российской территории. «Соединенные Штаты, безусловно, не поощряют, не предоставляют возможности и не позволяют Украине наносить удары за пределами своих границ. Мы очень четко заявили об этом», — сказала она в ответ на просьбу прокомментировать атаку на Кремль.