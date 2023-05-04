Атака беспилотников на Кремль. Главное

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 87,58 (-0,08) Инвестиции, 03 мая, 16:22 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 79,31 (-0,65) Инвестиции, 03 мая, 16:22
Песков заявил, что США «безусловно» стоят за атакой дронов на Кремль Политика, 12:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:27
Алаудинов заявил о готовности России отразить наступление ВСУ в ЛНР Политика, 12:26
Министр энергетики назвал повышение тарифов разовой мерой Экономика, 12:24
Как преодолеть сопротивление сотрудников при внедрении новой IT-системы Pro, 12:23
Делегации России, Украины и Турции обсудят поставки российского аммиака Политика, 12:20
В США впервые признали подсудимого виновным в инсайдерской торговле NFT Крипто, 12:17
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В конце апреля состоялась вторая конференция Diasoft Special Conf Пресс-релиз, 12:14
В CAS назвали примерные сроки проведения слушаний по делу Валиевой Спорт, 12:10
В ЦСКА рассказали об изменениях в состоянии баскетболиста Шведа Спорт, 12:08
Новак объяснил рост экспорта нефти морем на фоне ограничения добычи Экономика, 12:08
Защита попросила отпустить Блиновскую из-под домашнего ареста Общество, 12:03
Риелторы отметили рост спроса на вторичное жилье в Москве Недвижимость, 12:00
На Украине арестовали «скрытые» активы миллиардера Новинского Политика, 12:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Атака беспилотников на Кремль. Главное

Два беспилотника атаковали Кремль в ночь на 3 мая
Днем 3 мая пресс-служба президента сообщила, что ночью на Кремль совершили атаку два дрона. Произошедшее в Кремле охарактеризовали как атаку на президента
Фото: Евгения Новоженина / Reuters
Фото: Евгения Новоженина / Reuters
  • Днем 3 мая пресс-служба президента сообщила, что на Кремль была совершена атака. «Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет», — сообщили в пресс-службе.

Атака беспилотников на Кремль. Главное
Video

  • На кадрах с камер видеонаблюдения, на которые попал момент атаки, видно, что один из дронов, летевший со стороны Замоскворечья, взорвался у крыши Сенатского дворца, рядом с флагштоком флага России. На крыше в этот момент находились два человека.

  • Кадры со взрывами и столбом дыма над Кремлем были впервые опубликованы в ночь на 3 мая в телеграм-канале «Соседи. Якиманка-Замоскворечье». Администраторы канала сообщили со ссылкой на очевидцев о двух «хлопках» и выключении подсветки Кремля и Кремлевской набережной.

  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимира Путина не было в Кремле в момент попытки атаки. В это время он находился в резиденции в «Ново-Огарево». По словам Пескова, после случившегося график президента менять не будут.

Реакция в России и за рубежом

  • В Кремле заявили, что рассматривают произошедшее как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента» в преддверии мероприятий 9 Мая. В проведении атаки Кремль обвинил «киевский режим».

  • Киев причастность к атаке отрицает. «У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих», — заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

  • Владимир Зеленский позднее также заявил, что Киев не атаковал Путина или Москву. По словам Зеленского, Украине не хватает оружия для защиты собственных территорий. «Поэтому мы не используем его где-то еще», — утверждает он.

  • Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после атаки беспилотников на Кремль намерен потребовать «применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим». По его словам, никаких переговоров с Украиной больше быть не может.

  • Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о необходимости «физического устранения» президента Украины Владимира Зеленского после атаки на Кремль. «После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции», — написал он в своем телеграм-канале.

  • Президент Киргизии Садыр Жапаров приедет в Россию, несмотря на атаку беспилотников на Кремль. Он посетит парад Победы 9 мая.

  • Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил нападение на резиденцию президента России Владимира Путина.

  • Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заверил, что Москва ответит на «террористический выпад» тогда, «когда посчитает это необходимым», и в соответствии с оценками угрозы, которую создал Киев для руководства страны.

  • МИД Китая призвал избегать действий, «которые могут привести к дальнейшей эскалации».

  • После ночной атаки на Кремль необходимо принять «не только политические, но и законодательные решения» в сфере регулирования беспилотников, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

  • Соединенные Штаты не получали заблаговременного предупреждения об атаке беспилотников на Кремль, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника. По его словам, Вашингтон все еще собирает информацию о произошедшем.

  • Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не поощряют Киев на нанесение ударов по российской территории. «Соединенные Штаты, безусловно, не поощряют, не предоставляют возможности и не позволяют Украине наносить удары за пределами своих границ. Мы очень четко заявили об этом», — сказала она в ответ на просьбу прокомментировать атаку на Кремль.

  • Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с атакой. Дело заведено по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Читайте на РБК Pro
Сколько можно заработать на сдаче в аренду жилья в Дубае. Изучаем районы
Почему импорт соевых бобов стал доводом КНР в противостоянии с США
Какие бывают типы финансовых директоров и кого из них брать на работу
Можно ли заработать на IPO бизнесов Alibaba в Гонконге
Теги
беспилотники Кремль Владимир Путин Украина
Материалы по теме
Reuters узнал о проведении США оценки сообщений об атаке дронов на Кремль
Политика
ТВЦ показал новые кадры удара беспилотника по Кремлю
Политика
Попытка удара беспилотников по Кремлю. Спецэфир телеканала РБК
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter