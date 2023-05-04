Атака беспилотников на Кремль. Главное
- Днем 3 мая пресс-служба президента сообщила, что на Кремль была совершена атака. «Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет», — сообщили в пресс-службе.
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На кадрах с камер видеонаблюдения, на которые попал момент атаки, видно, что один из дронов, летевший со стороны Замоскворечья, взорвался у крыши Сенатского дворца, рядом с флагштоком флага России. На крыше в этот момент находились два человека.
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Кадры со взрывами и столбом дыма над Кремлем были впервые опубликованы в ночь на 3 мая в телеграм-канале «Соседи. Якиманка-Замоскворечье». Администраторы канала сообщили со ссылкой на очевидцев о двух «хлопках» и выключении подсветки Кремля и Кремлевской набережной.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимира Путина не было в Кремле в момент попытки атаки. В это время он находился в резиденции в «Ново-Огарево». По словам Пескова, после случившегося график президента менять не будут.
Реакция в России и за рубежом
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В Кремле заявили, что рассматривают произошедшее как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента» в преддверии мероприятий 9 Мая. В проведении атаки Кремль обвинил «киевский режим».
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Киев причастность к атаке отрицает. «У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих», — заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
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Владимир Зеленский позднее также заявил, что Киев не атаковал Путина или Москву. По словам Зеленского, Украине не хватает оружия для защиты собственных территорий. «Поэтому мы не используем его где-то еще», — утверждает он.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после атаки беспилотников на Кремль намерен потребовать «применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим». По его словам, никаких переговоров с Украиной больше быть не может.
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Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о необходимости «физического устранения» президента Украины Владимира Зеленского после атаки на Кремль. «После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции», — написал он в своем телеграм-канале.
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Президент Киргизии Садыр Жапаров приедет в Россию, несмотря на атаку беспилотников на Кремль. Он посетит парад Победы 9 мая.
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил нападение на резиденцию президента России Владимира Путина.
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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заверил, что Москва ответит на «террористический выпад» тогда, «когда посчитает это необходимым», и в соответствии с оценками угрозы, которую создал Киев для руководства страны.
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МИД Китая призвал избегать действий, «которые могут привести к дальнейшей эскалации».
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После ночной атаки на Кремль необходимо принять «не только политические, но и законодательные решения» в сфере регулирования беспилотников, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
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Соединенные Штаты не получали заблаговременного предупреждения об атаке беспилотников на Кремль, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника. По его словам, Вашингтон все еще собирает информацию о произошедшем.
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не поощряют Киев на нанесение ударов по российской территории. «Соединенные Штаты, безусловно, не поощряют, не предоставляют возможности и не позволяют Украине наносить удары за пределами своих границ. Мы очень четко заявили об этом», — сказала она в ответ на просьбу прокомментировать атаку на Кремль.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с атакой. Дело заведено по ст. 205 УК РФ (террористический акт).