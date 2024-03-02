Что делать в случае атаки беспилотников. Инструкция

Что предпринять при появлении в небе дрона, можно ли компенсировать причиненный им ущерб, снимать беспилотник или нет и как обезопасить себя и свое имущество — разбирался РБК вместе с экспертами

Пожилая женщина возле многоэтажного жилого дома, который получил повреждения после попадания беспилотного летательного аппарата (Фото: EPA / ТАСС)

Губернатор Александр Беглов сообщил о ЧП в Красногвардейском районе Петербурга, из-за которого было повреждено остекление балконов двух домов. «Фонтанка», «112» и «Осторожно, новости» пишут, что речь, по предварительным данным, идет о взрыве, устроенном беспилотником. На видео с места происшествия видны поврежденные балконы пятиэтажного здания. Телеграм-канал «Mash на Мойке» также опубликовал фото деформированной части двигателя якобы от атаковавшего город беспилотника.

О первом перехвате беспилотника над Ленинградской областью Минобороны сообщило 18 января этого года. Но другие российские регионы подвергаются атакам дронов довольно давно.

РБК поговорил с экспертами и рассказывает, что делать в случае атаки беспилотника, как обезопасить себя и свое имущество, а также как в случае необходимости компенсировать ущерб.

Что делать, если атака беспилотников застала вас на улице

Если человек видит дрон, то необходимо сначала обеспечить собственную безопасность, спрятаться в помещении или укрыться за деревьями. После этого сообщить о случившемся в полицию или по номеру 112, указав свое местоположение, рассказал РБК военный психолог, заместитель генерального директора «Центра защиты от стресса» по специальным программам Алексей Захаров.

Эксперт по безопасности Михаил Макеев предупреждает, что если беспилотник оснащен взрывным устройством, то маленькое строение (киоск или бытовку) он может повредить, а капитальное здание вряд ли. «В случае обнаружения беспилотного летательного аппарата рядом с вами в первую очередь необходимо подумать о собственной безопасности. Нужно понимать, что, так как в Москве, Петербурге и некоторых других регионах сейчас запрещены полеты [дронов], скорее всего, это что-то незаконное. Нужно быстро произвести анализ места, где вы находитесь, найти безопасное укрытие — какое-то капитальное строение, подвал», — говорит он.

Что делать, если дрон залетел в квартиру или на дачный участок

Если дрон залетел в квартиру или на дачный участок, ни в коем случае нельзя его трогать, говорит Макеев. Жилое пространство нужно прежде всего ограничить от людей, в первую очередь от детей, затем нужно выйти из квартиры и позвонить по номеру 112.

Что делать, если к вам пришли силовики и требуют покинуть квартиру из-за атаки дрона на дом

У прибывших спасателей и полицейских необходимо спросить документы, а в случае появления сомнений позвонить в дежурную часть полиции или МЧС. Например, в пограничных регионах под видом спасателей могут действовать диверсанты, говорит Захаров.

Если дрон повредил имущество, кто будет компенсировать ущерб

Как рассказал РБК юрист, генеральный директор «Центра развития коллекторства» Дмитрий Жданухин, в теории ущерб должен компенсировать тот, кто причинил вред. Однако с учетом того, что мы имеем дело с действием зарубежных субъектов, вряд ли обычный механизм здесь работает. К тому же, поскольку война не была объявлена, прямой ответственности субъектов, которые должны защищать безопасность граждан за причиненный ущерб, быть не может. Государство может компенсировать ущерб, но только в добровольном порядке.

Старший партнер адвокатского бюро «Тайм Лекс» Артем Грицюк считает, что атака беспилотников является чрезвычайной ситуацией. В таком случае федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» закрепляет право граждан на компенсацию в случае повреждения либо утраты имущества. Кроме того, вопрос компенсации регулируется отдельными постановлениями правительства. Чтобы получить компенсацию, важно, чтобы пострадавших включили в список граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. Чтобы человека включили в перечень, ему нужно подать обращение в межведомственную комиссию — она есть в каждом регионе и работает именно с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Что власти говорят о компенсациях за атаки дронов В администрации Курской области РБК рассказали, что оказывают помощь пострадавшим как от беспилотников, так и от обстрелов. «Ущерб возмещается за утраченные жилые помещения, поврежденные транспортные средства, внутреннюю отделку жилых помещений», — сообщили там, не уточнив при этом суммы компенсаций. По каким-то происшествиям местные власти принимают отдельные решения. Пример — ситуация в Туле, где в ночь на 26 ноября были сбиты два беспилотника и один из них врезался в жилой дом. Там по решению губернатора Алексея Дюмина ₽100 тыс. пообещали выплатить за вред здоровью (пострадал, по официальным данным, один человек) и ₽150 тыс. за частичную утрату имущества. Жителям пострадавших квартир пообещали установить новые стеклопакеты и помочь в ремонте помещений.

Можно ли получить страховку за ущерб от дрона

Как отметил Жданухин, теоретически можно посчитать такой случай страховым, однако, поскольку ситуация нестандартная, вполне возможен спор со страховщиками.

Представитель Всероссийского союза страховщиков (ВСС) ранее рассказывал РБК, что падение беспилотника или его части на машину, дом или квартиру может быть страховым случаем. Однако существует статья 964 Гражданского кодекса, при которой страховщиков освобождают от выплат, если страховой случай наступил вследствие теракта, военных действий, маневров или других военных мероприятий. А военные риски должны быть отражены в договоре отдельно. Также страховые риски не покрываются на территориях, где объявлено чрезвычайное положение или проводятся боевые действия, в том числе осуществляются операции против террористов и различных вооруженных формирований.

В компании ВСК на запрос РБК об обращениях клиентов в связи с атаками беспилотников рассказали, что такие запросы действительно были. «Некоторые из случаев были урегулированы выплатой, а некоторые нет, поскольку были напрямую связаны с военными действиями», — сообщили там.

Вице-президент «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов рассказал РБК, что за год в компанию поступило семь обращений по поводу падений БПЛА в Московском регионе и других областях. По его словам, все они рассматривались исходя из предоставленных документов.

В двух случаях заявителям было отказано в выплате. Например, у человека в результате падения беспилотника пострадали окна дома и ворота гаража в Подмосковье, однако в полис не был включен риск терроризма.

«В одном случае клиент получил возмещение более 767 тыс. руб. (возмещение за повреждение фасадного остекления в башне Москва-Сити), еще в одном — 128 тыс. руб. (повреждение витражного стекла в здании в Москве). По остальным случаям — ждем недостающие документы от страхователей. Предполагаемый размер ущерба, заявленный страхователями по этим событиям, варьируется от 25 тыс. до 800 тыс. руб.», — рассказал Иванов.

Можно ли снимать дрон на видео

По закону снимать дроны и их обломки не запрещено. Более того, Макеев рекомендует делать запись, чтобы позвонившего по номеру 112 потом не обвинили в ложном вызове, а у спецслужб было больше информации о дроне.

Надо обязательно помнить, что по закону нельзя снимать военные объекты, местонахождение армейских частей.

После атаки дронов на Москву в мае прошлого года несколько депутатов выступили с предложением ввести законодательный запрет на съемку дронов. Вопрос в середине августа обсуждался и в Совете Федерации, однако поправки на этот счет пока не принимались.

Власти Краснодарского края в начале декабря выпустили памятку, в которой сообщили, что снимать дроны можно, но посоветовали это делать лишь для передачи кадров в правоохранительные органы. Там указали, что публикация таких записей может вскрыть позиции вооруженных сил, а также привести к повторным атакам противника на военные и гражданские объекты.