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Минобороны сообщило об атаке 42 украинских беспилотников

Минобороны: Украина атаковала 42 беспилотниками, их сбили или вывели из строя

Украина попыталась атаковать территорию России 42 дронами самолетного типа, российские военные пресекли атаку, сообщило Минобороны.

«В результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели», — сообщили в ведомстве.

О нескольких сбитых дронах ранее ночью рассказал севастопольский губернатор Михаил Развожаев. С его слов, гражданской инфраструктуре ущерба нанесено не было. «Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности», — добавил губернатор.

Материал дополняется.

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Украина Крым беспилотники дроны ПВО РЭБ