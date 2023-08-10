Минобороны: силы ПВО сбили два дрона, летевших в сторону Москвы и еще два близ Севастополя

Минобороны отчиталось о пресечении атак дронов на Москву и Севастополь

Два дрона, летевших в сторону столицы, были сбиты в небе над Малоярославским районом Калужской области и Одинцовским районом Подмосковья, еще два — близ Севастополя. Кроме того, девять дронов были подавлены средствами РЭБ

Два дрона, летевших в сторону Москвы, уничтожены силами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над Одинцовским районом Подмосковья, сообщило Минобороны.

Близ Севастополя средствами ПВО были сбиты два беспилотника, еще девять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы — они упали в акватории Черного моря.

«В результате пресеченных террористических атак пострадавших и разрушений нет», — заявили в ведомстве.

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что около четырех часов утра средства ПВО сбили два дрона на подлете к городу: один в Калужской области, другой — близ Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).

Телеграм-канал Baza писал, что в московском аэропорту Внуково около 02:30 был объявлен план «Ковер». Как правило, его вводят при обнаружении неизвестных или опасных объектов в небе. По данным канала, задержано 11 рейсов.

С мая Московский регион неоднократно подвергается атакам дронов. В Кремле называли атаки «актом отчаяния» Украины из-за неудач в ходе контрнаступления.