Атаки дронов в России и как власти предлагают с ними бороться. Главное

Как дроны смогли долететь до центра Москвы, какие есть средства борьбы с ними и какие пробелы в законодательстве в сфере использования беспилотников увидели депутаты — в материале РБК.

Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

В ночь на 3 мая два беспилотника, как сообщила пресс-служба президента, атаковали Кремль, но были выведены из строя спецслужбами. Один из них взорвался и упал на крышу Сенатского дворца. В Кремле назвали произошедшее «покушением на президента» и обвинили в нем Украину, заявив, что решение об атаке принимали США. Киев и Вашингтон опровергли свою причастность. РБК опросил экспертов и выяснил, как дроны преодолевают защиту и системы ПВО, кто может купить антидроновое ружье и зачем нужна горячая линия для сообщения об увиденных БПЛА

Почему дроны сложно отслеживать

Обнаружить небольшой летательный аппарат, собранный из пластика, на большой территории — технически очень непростая задача, поясняет руководитель компании «Аэрокон», разрабатывающей беспилотные системы, Эдуард Багдасарян. По его словам, существующая система ПВО рассчитана на выявление гораздо больших объектов, которые заметны для радиолокаторов и обнаруживаются по излучению.

«Во-первых, их [систем по обнаружению дронов] нет настолько эффективных, во-вторых, у России большая линия границы и нужны большие ресурсы на то, чтобы ее всю мониторить и отслеживать полеты беспилотников», — пояснил эксперт.

Кроме того, производители беспилотников во многом адаптировались к методам борьбы с ними, используя обходные маневры. Как рассказал главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов, в центре Москвы используются системы радиоэлектронной борьбы, которые направлены на подмену координат. По его словам, успешный полет БПЛА над Москвой до точки назначения может свидетельствовать о том, что их навигация была реализована не только на основе данных спутниковой системы — не исключено, что для корректировки маршрута могли использоваться ориентиры на земле или же предварительно установленные радиомаяки, считает эксперт.

Председатель совета директоров НПП «Темп» им. Короткова Валентин Сухолитко полагает, что в атаке дронов на Кремль могли применять технологию навигации «полет по огибающей». «Беспилотники могут лететь, огибая рельеф местности, — говорит собеседник РБК. — В маршрутную карту аппарата закладываются ориентиры — высотные здания, вышки и другие объекты. Установленная на борту БПЛА камера распознает их и помогает ориентироваться по ним». По его словам, такой способ может быть использован как резервный вариант на случай, если работают «глушилки».

Кроме того, дроны, как правило, летают на низкой высоте, из-за чего их тяжелее «отработать» средствами противовоздушной обороны, указывает замглавы комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин. Он отмечает, что во время боевых действий самолеты и вертолеты также стараются лететь как можно ниже, чтобы затруднить работу систем ПВО. При этом депутат считает, что долетевшие до Кремля беспилотники, могли быть запущены и не с территории Украины.

Какие беспилотники использует Украина

Отрасль беспилотных летательных аппаратов никогда не была сильно развита на Украине, поясняет Багдасарян. Однако с началом военной операции страна запустила программу по разработке собственных беспилотников. «Сейчас, по прошествии года, результаты [этой программы] появляются». — говорит эксперт.

До этого Украина использовала (и продолжает использовать) советские БПЛА Ту-141 «Стриж», разработанные ОКБ им. Туполева в 1970-х годах. Изначально «Стрижи» использовались в разведывательных целях, совершая фотосъемку местности. Однако в текущем конфликте Украина использует их как ударные, «в режиме камикадзе». «У них хранилось порядка сотни этих комплексов. Они морально устарели, но [украинские военные] их восстановили и попытались модернизировать под текущие задачи», — отмечает глава «Аэрокона».

Ту-141 «Стриж» — советский оперативно-тактический разведывательный беспилотник, разработанный ОКБ им. Туполева в 1970-х годах. Передвигается на трансзвуковых скоростях, развивая максимальную до 1110 км/ч. Дальность полета — 1000 км, длина — 14,3 м, размах крыльев — 3,8 м. За последние месяцы «Стрижи» сбивали, например, в Крыму и Тульской области

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литвиненко уточнил, что Украина, также, использует собственный беспилотник «Лелека» (в переводе — «Аист»), однако в целом среди применяемых Киевом аппаратов процент своих небольшой. «В основном они используют американские, например «Складной нож» (Switchblade). Кроме того, у Украины еще много всяких доморощенных беспилотников, к которым они привязывают гранату», — говорит он.

Какие есть средства борьбы с дронами

«С дронами, которые идут в сторону нашей территории, можно бороться двумя путями, — рассказал Литвиненко. — Первый — сбивать их. А второй вариант — существуют специальные радиолокационные средства, которые сажают эти дроны, просто отключают систему их работы». По его словам, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые занимаются этим, «совершенствуются с каждым днем, потому что нарабатывается практика».

Он также отмечает, что не каждая система ПВО предназначена для борьбы с дронами. Например, использовать для этого мощные ЗРК С-300 экономически невыгодно, а вот самоходный зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» вполне может выполнять такие задачи, так как оснащен легким 57-миллиметровым орудием.

Что касается охраны государственных объектов, то в этом случае модели технических средств, как правило, не раскрываются, говорит Федутинов. Это могут быть и серийно производимые портативные изделия, такие как «антидроновые ружья», и более интегрированные стационарные решения, в том числе специально доработанные под защиту конкретного объекта.

Как защитить города от атаки дронов

Опрошенные РБК эксперты предложили разные меры, помимо военных, для того, чтобы снизить риск повторения атаки 3 мая, а также повысить безопасность важных объектов.

Так, глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов считает необходимым создать горячую линию или «короткий номер», на которые граждане могли бы сообщать о виденных ими беспилотниках. Он напомнил, что 4 мая появилась информация о том, что летящие в сторону Кремля дроны заметили местные жители в Подмосковье, однако экстренные службы не среагировали вовремя на информацию (об этом писал телеграм-канал Baza со ссылкой на источники).

«Надо сделать так, чтобы обычный человек имел возможность оперативно донести информацию о беспилотнике до тех, кто принимает решения, чтобы она сразу оказалась там, где должна. Пусть лучше будут в том числе ложные сообщения, чем беспилотники пропустят, как это случилось», — полагает депутат.

Кроме того, он считает, что компании-собственники важных объектов, например, нефтехранилищ, должны в будущем самостоятельно озаботиться средствами радиоэлектронной борьбы с беспилотниками для охраны своих территорий. Для этого им надо заложить соответствующие данные в проект строительства объекта и встроить средство РЭБ в общую систему.

Картаполов в конце апреля предлагал привлечь к охране границ местное население на добровольной основе. В беседе с РБК Юрий Швыткин согласился с тем, что такой шаг будет иметь смысл. По его мнению, такие функции можно возложить на формирования территориальной обороны. В этом случае необходимо будет четкое законодательное урегулирование этого механизма, которое в том числе позволит оснастить добровольцев средствами выявления БПЛА, подчеркнул депутат. При этом он подчеркнул, что к решению этого вопроса необходимо подходить с большой долей осторожности и действовать «четко и выверенно».

Какие есть пробелы в законодательстве о беспилотниках

Использование беспилотников, а также оборот средств борьбы с ними сейчас практически не урегулированы на законодательном уровне, считает глава комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн. «У нас введены лишь ограничения на полет беспилотников массой свыше 250 гр — для этого необходимо разрешение уполномоченного органа, Росавиации. Но то, что касается транспортных беспилотников, а их применение становится все активнее, [не урегулировано] вообще, — пояснил он РБК. — Как нет и самого закона, определяющего, что такое беспилотник, какую ответственность несет его владелец, как он должен взаимодействовать с органами власти и управления, какие у него есть обязанности и права».

Что касается рынка систем противодействия дронам, в свободном доступе есть практически любые устройства, начиная от ружей и заканчивая комплексами подавления сигнала, отмечает он. «Если государственные структуры закупают сертифицированную технику, то на [свободном] рынке сегодня это присутствует в хаотичном варианте, никто это не контролирует и не сертифицирует», — подчеркивает Хинштейн.

Депутат напомнил, что в 2019 году был принят закон, который давал полномочия ряду силовых ведомств, в том числе Росгвардии, МВД, ФСО, сбивать или подавлять сигнал дронов, нарушившие воздушное пространство охраняемых ими территорий. В конце марта был внесен законопроект, расширяющий полномочия силовиков так, чтобы они могли уничтожать любые беспилотники, в том числе надводные и наземные, а также подводные и подземные. Хинштейн считает, что нужно доработать законодательство таким образом, чтобы была возможность защищать от атак дронов не только объекты, находящиеся в прямой зоне ответственности государственных ведомств.

Член комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета федерации Артем Шейкин также считает, что необходимо проработать вопрос о наделить полномочиями по уничтожению дронов службы безопасности стратегических, системообразующих предприятий, которые охраняют объекты критической информационной инфраструктуры. «Следует учитывать, что безопасность не всех объектов критической информационной инфраструктуры обеспечивается посредством силовых ведомств», — подчеркивает он.

Помимо этого сенатор предлагает изменить порядок регистрации беспилотников и добавить к ней регистрацию по номеру, транслируемому в радиоканале, оптимизировать сроки получения разрешений на полеты беспилотников, чтобы предотвратить уход их операторов в «серую зону», а также определить перечень предприятий, которые обязаны установить антидроновую защиту.

«Беспилотные летательные аппараты стали частью нашей жизни, нельзя это игнорировать, — подчеркивает замглавы комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный, соавтор обоих законопроектов о беспилотниках. — Нужно пересматривать и меры защиты, и правила их использования. Злоумышленники с их помощью занимаются шпионажем, в руках террористов БПЛА — это потенциальное оружие массового поражения. Дроны не только взрываются, но и могут использоваться для взлома программных кодов, например, объектов критической инфраструктуры. <...> Нужны кардинальные шаги с целью пресечь даже малейшую угрозу безопасности людей и объектов со стороны беспилотников».