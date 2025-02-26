Что известно о сделке США и Украины по редкоземельным металлам Доступ к их разработке Зеленский предложил в своем «плане победы» в 2024 году

Киев и Вашингтон согласовали соглашение об использовании доходов от продажи украинских природных ресурсов. Оно подразумевает создание фонда для восстановления страны под патронатом США. Подробнее — в материале РБК

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Впервые о планах заключить сделку «американская поддержка в обмен на украинские ресурсы» президент США Дональд Трамп объявил 3 февраля. «Это очень большая сделка. Это может быть сделка на триллион долларов», — уточнил он 25-го. Тогда же западные и украинские СМИ сообщили, что договор согласован, а 26 февраля его текст опубликовали The Financial Times (FT) и «Европейская правда». По словам Трампа, для подписания соглашения украинский лидер Владимир Зеленский может приехать в Вашингтон 28 февраля. Президент Украины уточнил, что эта дата вероятна, однако визит еще прорабатывается.

Что подразумевает сделка США и Украины

Документ называется «Двухстороннее соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления» и состоит из 11 пунктов (в США оговариваются, что работа над документом еще продолжается). Киев и Вашингтон договорились создать совместный Инвестиционный фонд восстановления, в который украинское правительство будет переводить 50% доходов от продажи природных ресурсов, находящихся в государственной собственности (минералы, нефть, газ), но не относящихся к сфере деятельности «Нафтогаза» и «Укрнафты». Аккумулированные средства будут по крайней мере раз в год реинвестироваться в украинские проекты «с целью содействия безопасности, защите и процветанию» республики. США, в свою очередь, берут на себя «долгосрочные обязательства по развитию стабильной и экономически преуспевающей Украины». Детали стороны обязуются уточнить в отдельном соглашении о фонде.

Также попавший в СМИ первоначальный вариант соглашения налагал на Украину гораздо более жесткие обязательства: она должна была вносить в фонд 50% доходов от продажи природных ресурсов минимум до тех пор, пока сумма этих вложений не достигнет $500 млрд; Киев также должен был инвестировать в фонд сумму в два раза больше той, которую США предоставят ему после подписания соглашения. Кроме того, предполагалось, что фонд на 100% будет принадлежать Штатам. Эти пункты из соглашения убрали.

Киев также настаивал, чтобы в документе были прописаны гарантии безопасности со стороны США. В результате в тексте появилось заявление, что Вашингтон «поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания продолжительного мира».

Сделку уже одобрили ключевые украинские министерства — юстиции, экономики и иностранных дел. Собеседники FT в Киеве объясняют, что это лишь «рамочное соглашение» и что все возможные разногласия планируется уладить к моменту создания фонда.

Идею предоставить западным партнерам доступ к украинским природным ресурсам Владимир Зеленский изложил в своем «плане победы», который он официально представил в октябре 2024 года. В п. 4, посвященном стратегическому экономическому потенциалу республики, он предложил партнерам заключить соглашение «о совместной защите имеющихся в стране критических ресурсов» и совместном инвестировании. «Речь о природных ресурсах и критически важных металлах ценой в триллионы долларов США — это, в частности, уран, титан, литий, графит и другие стратегически ценные ресурсы», — говорилось в плане. По данным FT, предложения включить этот пункт в план исходили от сторонника Дональда Трампа сенатора-республиканца Линдси Грэма. Зеленский показал план Трампу в сентябре 2024 года, когда находился с визитом в США.

Как США и Украина договаривались о сделке

Переговоры шли непросто. 12 февраля, через девять дней после того, как Трамп объявил о возможности сделки, в Киев с уже готовым вариантом приехал министр финансов США Скотт Бессент. Украинской стороне текст передали всего за три часа до встречи Бессента с Зеленским, а на ней глава Минфина потребовал сразу же подписать документ, сообщает FT. Зеленский это сделать категорически отказался. По информации издания, он говорил с американским посланником настолько на повышенных тонах, что это было слышно в соседних помещениях. После встречи Зеленский, стоя рядом с «явно взволнованным Бессентом, у которого дрожали руки», сообщил журналистам, что подпишет сделку на Мюнхенской конференции по безопасности.

В Мюнхене Украина передала США свои поправки, и подписание сделки снова отложили. 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры России и США, на которых они договорились запустить процесс по украинскому урегулированию и на которые Зеленский отреагировал весьма негативно, заявив, что Москва и Вашингтон «не могут вести переговоры о наших людях и наших жизнях, о прекращении войны без нас». В ответ Трамп ужесточил риторику в адрес украинского лидера. Так, он заявил, что рейтинг Зеленского упал до 4%, и назвал его «диктатором без выборов». (Согласно опросу Киевского международного института социологии от февраля 2025 года, 57% украинцев заявили, что доверяют Зеленскому, 37% — что нет.)

Трамп также настаивал, что фигурировавшие в соглашении $500 млрд — это деньги, которые Украина уже должна США за их поддержку и которые Вашингтон с помощью сделки о ресурсах планирует вернуть. Затем Трамп заявил, что либо Украина идет на сделку и компенсирует Штатам $400–500 млрд, либо у нее будут проблемы. «Президент Трамп, очевидно, очень разочарован сейчас президентом Зеленским, тем, что он не захотел... принять наше предложение, которое, как я думаю, он в конце концов примет», — прояснял реакцию президента США его советник Майк Уолтц.

Зеленский требование компенсировать полтриллиона долларов категорически отвергал. «Я не собираюсь признавать $500 млрд помощи от США. Нравится это кому-нибудь или нет. Я не признаю даже $100 млрд, мы договаривались с президентом Байденом, что это грант! Грант — это не обязанность. Мы не будем возвращать гранты... Я не подписываю то, что будут выплачивать десять поколений украинцев», — заявлял он.

Итоговый вариант соглашения Зеленского устроил. «Главное для меня было — что мы не являемся должниками, несмотря на то, что и где звучит в медиа. В соглашении нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100 млрд. Потому что это было бы несправедливо по отношению к нам», — сказал Зеленский журналистам 26 февраля (цитата по УНИАН).

Дональд Трамп проявляет интерес и к российским редкоземельным металлам. Он сообщал, что Вашингтон и Москва ведут переговоры о «крупных сделках по экономическому развитию». «Хотел бы заключить соглашение, чтобы получить доступ к российским редкоземам», — заявлял Трамп. 24 февраля президент России Владимир Путин провел с членами правительства совещание по редкоземельным металлам. Чуть позже в интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину Путин заявил, что Москва готова «привлечь иностранных партнеров и на так называемые новые, наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации». «Там тоже есть запасы [редкоземельных ресурсов] определенные. Мы готовы с нашими партнерами, в том числе с американскими, работать», — отметил Путин.

Какие ресурсы есть на Украине и зачем они США

До сих пор не ясно, что Трамп первоначально имел в виду, когда говорил про сделку о доступе к украинским природным ресурсам, — только редкоземельные металлы (17 элементов, включая скандий, иттрий, лантан, празеодим, неодим и т.д.) или, в более широком смысле, «критические полезные ископаемые» (согласно перечню Геологической службы США — USGS от 2022 года, их 50, включая литий, кобальт, висмут, графит, титан, цирконий). Редкоземельные металлы используются для производства сильных постоянных магнитов, смартфонов и другой потребительской электроники, а также оборонных систем, включая двигатели военных самолетов, ракетные системы и лазеры. По данным Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, общий объем мирового рынка редкоземельных элементов не превышает $15 млрд в год.

Опубликованный текст соглашения указывает на планы инвестиций в «месторождения полезных ископаемых, углеводородов, нефти, природного газа и других добывающих материалов, инфраструктуру, порты и государственные предприятия» Украины.

Акцент, который Трамп делает именно на редкоземельных элементах, связан с тем, что американская промышленность сильно зависит в этом смысле от Китая и его сырьевых мощностей, указывает CBS. По данным GlobalData, Китай обеспечивает почти 70% мировой добычи редкоземельных элементов и 90% глобальных мощностей по их рафинированию. Это означает, что даже страны, которые сами добывают редкоземельные элементы, отправляют их в Китай для переработки.

Украина является заметным производителем марганца, титана, графита (последний используется в литий-ионных аккумуляторах), обладает запасами лития (которые, впрочем, не разработаны), но ее запасы редкоземельных элементов не подтверждены, отмечает AFP. «У Украины есть несколько месторождений с редкоземельными элементами», но ни одно из них не разрабатывалось, цитирует агентство специалиста USGS Елену Сафирову.

На Украине «серьезные железорудные, титановые и угольные (в Запорожье) активы», говорит главный стратег инвестиционной компании «Вектор Капитал» Максим Худалов. В частности, по данным The Economist, Украина поставляет 4–7% всего мирового титана. По редкоземельным металлам «есть оценки ресурсного потенциала, но серьезных изысканий не проводилось», подтверждает Худалов.

По данным S&P Global Commodity Insights, Украина всецело опирается на советские оценки запасов редкоземельных металлов. Эти геологоразведочные работы велись в основном в 1960–1980-х годах. «К сожалению, современной оценки [запасов редкоземельных металлов] нет», — сказал агентству бывший генеральный директор украинской Государственной службы геологии и недр Роман Опимах, добавив, что часть информации о таких ресурсах засекречена.

Одно из месторождений редкоземельных металлов, о которых говорит правительство Украины, — Новополтавское (Запорожье); оно было открыто в 1970 году советскими геологами и единственное обладает доказанными запасами, уточняет S&P. Другие месторождения — Азовское и Мазуровское — перешли под территориальный контроль России, указывает агентство.

Ряд экспертов ставят под сомнение масштаб запасов редкоземельных металлов на Украине. «Я не знаю ни о каких существенных запасах редкоземельных элементов на Украине. Это просто еще одна фантазия, что мы волшебным образом решим нашу проблему доступа к критическим полезным ископаемым за счет страны, ведущей военные действия. Ближайшая аналогия, которая приходит мне в голову, — очень похожее преувеличение насчет полезных ископаемых на триллионы долларов, якобы находящихся в недрах Афганистана», — сказал директор института Пейна Горнорудной школы Колорадо Морган Базилиан (цитата по S&P). На Украине нет экономически жизнеспособных редкоземельных месторождений, отметил независимый консультант по геологии Тони Мариано.

Так как руды с содержанием редкоземельных металлов многокомпонентные, то процесс извлечения для каждого месторождения специфический, поскольку типовые методы приводят к значительным потерям отдельных ценных компонентов, поясняет Худалов. «Поэтому мало найти запасы и добыть, нужно еще и корректно извлечь для минимизации потерь всех компонентов», — подчеркивает он.