Трамп заявил о переговорах с Россией по экономическим сделкам

Переговоры о «крупных сделках по экономическому развитию» идут очень хорошо, и договоренности будут заключены, выразил уверенность Трамп. Возобновить сотрудничество в некоторых областях Россия и США договорились в Эр-Рияде

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

США ведут переговоры с Россией о «крупных сделках по экономическому развитию» и урегулировании конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Он сообщил, что ведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам Трампа, обсуждения идут «очень хорошо», и договоренности между Россией и США «будут заключены».

Он также рассказал, что подчеркнул «жизненную» важность соглашения с Украиной по редкоземельным металлам и минералам на встрече лидеров стран G7 («Большая семерка»), состоявшейся 24 февраля. Республиканец выразил надежду, что сделка будет заключена «очень скоро».

Украина в случае подписания с США сделки о доступе к полезным ископаемым сможет обеспечить рост своей экономики, считает Трамп.

«Эта сделка... гарантирует, что американский народ вернет десятки миллиардов долларов и военное оборудование, отправленные на Украину, а также поможет экономике Украины расти, поскольку эта жестокая и дикая война подходит к концу», — написал он.

Россия и США договорились возобновить сотрудничество в некоторых областях по итогам переговоров в Эр-Рияде, прошедших 18 февраля. На переговорах присутствовал в том числе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, он отвечал за инвестиционно-экономический блок. Накануне Путин назначил Дмитриева своим спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, в том числе с США.

Дмитриев на переговорах обсуждал с американскими представителями восстановление инвестиционно-экономического сотрудничества между Россией и США, рассказали в РФПИ. В преддверии встречи он оценил потери американского бизнеса от ухода из России в $300 млрд.

США и другие страны, по словам Дмитриева, сейчас осознают привлекательность российского рынка. Нахождение «совместных экономических путей и позитивных решений вопросов» в этом контексте он назвал крайне важным для зарубежных государств.

По расчетам главы РФПИ, некоторые американские компании должны вернуться на российский рынок во втором квартале 2025 года. Этот процесс Дмитриев, однако, назвал непростым, указав, что многие ниши уже заняты.

Путин в декабре рассказал, что полностью с российского рынка после начала боевых действий на Украине ушла четверть западных компаний, около половины продолжают работать в стране, а еще часть передали управление в другие руки. Россия не станет создавать специальные условия для возвращения ушедшего западного бизнеса, однако «двери» страны будут «открыты», говорил глава государства.