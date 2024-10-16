В чем суть «плана победы» Зеленского и как на него отреагировали в мире В плане пять пунктов и три секретных приложения

Президент Украины Владимир Зеленский официально представил свой «план победы». В чем его суть и как на него отреагировали в России и за рубежом — в материале РБК

Владимир Зеленский (в центре) (Фото: Андрей Нестеренко / Reuters)

Что включает в себя «план победы»

16 октября президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде, представил свой «план победы», о котором говорил с конца лета. В нем пять публичных пунктов, у некоторых из которых есть секретные приложения, которые Киев передал партнерам и обнародовать не будет.

Геополитика. «Безусловное приглашение» Украины в НАТО до окончания конфликта. Это, по оценке Зеленского, может стать фундаментом для мира и показать президенту России Владимиру Путину, что «его геополитические расчеты проигрышны». Решительность в этом вопросе станет знаком, что евроинтеграция для Украины неизбежна, а демократия в стране безальтернативна, сказал украинский лидер.

Оборона. «Необратимое укрепление» украинской обороны. Это предполагает продолжение операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в определенных районах России, укрепление противовоздушной обороны (ПВО), совместное с партнерами сбивание российских дронов и ракет, вложения в украинское оборонное производство, разрешение Запада использовать дальнобойное оружие по территории России, передача Киеву такого оружия, а также предоставление спутниковых данных об объектах на территории России. К этому пункту есть секретное приложение — «к нему имеют доступ именно те партнеры, у которых есть соответствующий военный потенциал помощи», уточнил Зеленский.

Сдерживание. Размещение на Украине «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета», которого будет достаточно для защиты «от любой военной угрозы со стороны России». По словам Зеленского, этот «пакет сдерживания» должен поставить Москву перед дилеммой — либо перейти к дипломатии, либо потерять свою военную машину. У пункта также есть секретное приложение — его Киев передал руководству США, Британии, Германии, Италии, Франции.

Экономика. Киев предлагает партнерам заключить с Украиной соглашение о совместной защите критических ресурсов страны, совместном инвестировании и использовании украинского экономического потенциала. Речь, в частности, о металлах — уран, титан, литий и т.д. По мнению Зеленского, этот документ органично дополнит введенные против России санкции. К нему также есть секретное приложение для «определенных партнеров».

Безопасность. Этот пункт охватывает период после завершения конфликта. Зеленский предлагает, чтобы украинские подразделения при согласии партнеров в Европе заместили отдельные контингенты Вооруженных сил США. По оценке президента, украинский опыт надо использовать для укрепления обороны НАТО и обеспечения безопасности в Европе.

По информации The Associated Press, на то, чтобы принять положения этой стратегии, Зеленский дал западным партнерам три месяца. Пока никто не дал никаких знаков, что поддержит эту инициативу, утверждает агентство, а некоторые уже выразили обеспокоенность по поводу жестких сроков принятия основных положений.

Как готовился этот план

Впервые о «плане победы» Зеленский сообщил на пресс-конференции в конце августа 2024 года. Он уточнил, что сначала представит свой план президенту США Джо Байдену, а также кандидатам на этот пост — вице-президенту, претенденту от демократов Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу. Это он сделал во время своего сентябрьского визита в США на Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. Зеленский также показал план руководству Великобритании, Германии, Италии и Франции.

Поначалу было непонятно, что включает в себя этот документ. Сам Зеленский, говоря о нем в первый раз, обозначил лишь общие контуры — комментируя ввод украинских войск в Курскую область, он заявил, что эта тактика — часть украинского плана; второе его направление — «стратегическое место Украины в инфраструктуре безопасности мира», третье — «мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем», четвертое — экономическое.

Примерное содержание плана на протяжении полутора месяцев приводили западные медиа. Например, по информации The Times, его суть сводится к четырем пунктам: западные гарантии безопасности Украины, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО»; продолжение операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области; запрос о «специфическом» военном оружии; международная финансовая помощь Киеву.

«План победы» Зеленский продвигает вместе с «формулой мира», которую он представил в ноябре 2022 года на саммите G20 в Индонезии. Она состоит из десяти положений: радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность; энергетическая безопасность; освобождение всех пленных и депортированных; выполнение Устава ООН, восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; возвращение справедливости; противодействие экоциду (уничтожению флоры и фауны); недопущение эскалации; фиксация окончания конфликта. Российское руководство эту формулу отвергает. Как заявил в сентябре 2024 года глава МИД России Сергей Лавров, Москва к ней никогда серьезно не относилась. «Инициатива Зеленского давно известна, она уже всем оскомину набила, это ультиматум чистой воды», — сказал российский министр.

Как на план отреагировали западные партнеры Украины и Россия

В последние полтора месяца западные СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, как «план победы» оценивают партнеры Киева. В конце сентября The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных чиновников из США и стран Европы, утверждала, что ее собеседники планом «не впечатлены» и что они «не видят в нем ничего нового». Союзники, после того как Зеленский представил им свою стратегию, однозначную публичную оценку ей не давали: в Госдепартаменте США лишь сказали, что украинская стратегия — «это не просто вопрос действий», которые мог бы предпринять Киев, но «действий, которые могли бы предпринять и другие страны по всему миру».

После выступления Зеленского в Раде на Западе прокомментировали отдельные пункты плана, но не всю стратегию. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что позиция канцлера Олафа Шольца насчет вступления Украины в НАТО не изменилась — а ее суть в том, что в ближайшее время в альянс Киев не пригласят.

Более прямолинейно на этот счет высказалась постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. «Сейчас мы не находимся на том этапе, когда Североатлантический союз может говорить о направлении приглашения в краткосрочной перспективе», — заявила она, оговорившись, что Украина находится «на необратимом пути» к членству в НАТО. Она также прокомментировала требование Киева разрешить ВСУ бить дальнобойными ракетами по территории России — позиция США относительно использования для этого американского оружия не изменилась (Вашингтон допускает удары только по территории новых регионов); при этом американское руководство «ясно дало понять, что это в конечном счете война Украины, она должна решать, как вести войну, мы в конечном счете оставляем это в их руках».

В России «план победы» назвали «замаскированным планом» США по продолжению конфликта. «Уже столько недель ведется речь о неком эфемерном мирном плане… Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал «мирным планом», — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его мнению, единственный мирный план для Украины — это осознать, что политика ее властей бесперспективна.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала стратегию «лишь набором бессвязных лозунгов». Предложение Киева сбивать российскую авиацию совместными с партнерами усилиями она расценила как попытку подтолкнуть НАТО к прямому конфликту с Москвой; то же касается разрешения на применение дальнобойных ракет. «В совокупности всех тех пунктов и секретных подпунктов — это не «план победы» Зеленского. Это план беды Украины и украинского народа. Все это нацелено на очередное выколачивание денег и презентацию своих террористических возможностей», — резюмировала Захарова.