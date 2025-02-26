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Переговоры России и США ,  
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Трамп поддержал идею соглашения с Россией о редкоземельных металлах

Трамп поддержал идею соглашения с Россией о доступе к редкоземельным металлам
Сюжет
Переговоры России и США
Трамп заявил, что хотел бы заключить соглашения для доступа к российским редкоземам, и покупать у России минералы. Страна готова к совместной работе по этим ресурсам с зарубежными партнерами, не только с США, говорил Путин

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею о заключении соглашения с Россией по доступу к редкоземельным металлам, сообщают Reuters и CGTN America.

«Хотел бы заключить соглашение, чтобы получить доступ к российским редкоземам», — приводит агентство его слова.

По словам Трампа, США хотели бы покупать у России минералы.

Об интересе США к российским редкоземельным металлам Трамп заявил накануне. Вашингтон заинтересован в «огромных запасах» редкоземельных металлов России и других «очень ценных ресурсах», которыми располагает страна, сказал он. Республиканец отметил, что у США также есть «вещи, которые они могли бы использовать».

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что страна готова к совместной работе по редкоземельным металлам с зарубежными партнерами, и не только с США. 24 февраля он провел совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов.

По оценке российского Минприроды, запасы редких металлов в России составляют 658 млн т, из них 28,5 млн т — это запас 15 видов редкоземельных металлов.

К редким металлам относятся литий, цезий, цирконий, рубидий, бериллий, скандий, индий, галлий, германий, гафний, ванадий, ниобий, тантал и рений. К редкоземельным относят самарий, иттрий, лютеций, диспрозий, гольмий, эрбий, празеодим, тулий, лантан, церий, иттербий, тербий, неодим, гадолиний, европий и прометий.

Трамп рассказывал, что ведет переговоры с российским коллегой о «крупных сделках по экономическому развитию» и об урегулировании конфликта на Украине. По его словам, обсуждения идут «очень хорошо» и договоренности между Россией и США «будут заключены».

С начала февраля США ведут переговоры с Киевом о доступе к украинским редкоземельным металлам. Вашингтон называл это компенсацией за потраченные на поддержку Украины средства. Накануне стороны согласовали документ, однако в нем не упоминаются гарантии безопасности от США, на которых настаивал Киев, писала FT. США отказались от требования $500 млрд, однако вопрос размера их доли в общем фонде остается нерешенным.

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полезные ископаемые Украина Владимир Путин Дональд Трамп
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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