Путин заявил о готовности предложить иностранцам проекты по редкоземам
Россия готова к совместной работе по редкоземельным металлам с зарубежными партнерами, не только с США, заявил Путин телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину.
«Мы готовы привлечь иностранных партнеров и на так называемые новые, наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации. Там тоже есть запасы (редкоземельных ресурсов) определенные. Мы готовы с нашими партнерами, в том числе с американскими, работать», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, Москву не касается соглашение между Киевом и Вашингтоном по редкоземельным металлам, но их запасы у украинской стороны еще нужно подтвердить.
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