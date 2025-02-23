Зеленский заявил, что требуемую Трампом сумму будут платить 10 поколений

Зеленский подчеркнул, что администрация Байдена выдавала помощь Украине в виде грантов, а не в виде кредитов, поэтому Украине не намерена ничего возвращать

Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский отказался признавать финансовые претензии, выдвинутые к Киеву президентом США Дональдом Трампом. По его словам, он не подпишет бумаги, по которым придется платить десяти поколениям украинцев.

«Я не собираюсь признавать $500 млрд помощи от США. Нравится это кому-нибудь или нет. Я не признаю даже $100 млрд, мы договаривались с президентом Байденом, что это грант! Грант — это не обязанность. Мы не будем возвращать гранты... Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев», — сказал Зеленский (цитата по «Зеркалу недели»).

Он подчеркнул, что речь идет именно о $100 млрд, а не озвучивавшихся Трампом сотнях миллиардов. Стоимость всего военного конфликта для Украины и стран Запада он оценил в $320 млрд. «$120 млрд — Украина, $100 млрд — Европа и партнёры, $100 млрд — США. Не 500, не 300 и не 700. Я не готов отдавать 500. И даже 100 я не готов фиксировать, потому что я не буду признавать гранты как долги», — сказал он.

США в течение нескольких недель ведут переговоры с Киевом о получении доступа к украинским полезным ископаемым. В обмен Вашингтон обещал Киеву гарантии безопасности. Президент США Дональд Трамп оценивает обязательства Украины перед Соединенными Штатами в $400–500 млрд. Первоначально Киев отверг предложенные Вашингтоном условия, теперь стороны обсуждают новую версию документа. Президент США предрек проблемы Киеву, если тот снова не согласится.

Axios писал, что публичная критика сделки украинским президентом вызвала раздражение Трампа и американской администрации. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц 21 февраля выразил уверенность, что Зеленский в скором времени одобрит соглашение.