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Военная операция на Украине ,  
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Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов»

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Татьяна Джафарова / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский отказывается проводить выборы, несмотря на низкие рейтинги, он «диктатор», заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Диктатор без выборов. Зеленскому лучше действовать быстро, иначе у него не останется страны. Тем временем мы успешно ведем переговоры о завершении войны с Россией, что, как признают все, может сделать только ТРАМП и администрация Трампа. <...> Я люблю Украину, но Зеленский сделал ужасную работу, его страна разрушена, и МИЛЛИОНЫ погибли напрасно — и это продолжается», — написал он.

Трамп заявил, что Зеленскому удалось убедить США выделить $350 млрд "на войну, которую невозможно выиграть, которая никогда не должна была начинаться", причем эта сумма больше того, что потратила Европа, на $200 млрд. Зеленский, по словам американского президента, признает, что половина полученной от США суммы пропала.

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