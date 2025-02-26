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Политика ,  
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Трамп оценил сделку с Украиной по редкоземельным металлам в $1 трлн

Стоимость соглашения с Украиной по редкоземельным металлам может достичь $1 трлн, заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал Fox.

«Это очень большая сделка. Это может быть сделка на триллион долларов», — отметил Трамп в беседе с журналистами, комментируя перспективы договоренностей между Вашингтоном и Киевом.

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Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может отправиться в Вашингтон для заключения соглашения с США о доступе к полезным ископаемым, сообщили Reuters и Financial Times.

Документ предусматривает создание инвестиционного фонда, в который Украина будет перечислять 50% доходов от будущей монетизации нефти, газа и других государственных минеральных ресурсов. Средства планируется направлять на развитие внутренних проектов.

Переговоры по соглашению сопровождались разногласиями. В первоначальном варианте документа, предложенном США, соджержалось требование компенсации в $500 млрд, он был отклонен Киевом. Позже Вашингтон представил новый, более жесткий проект, однако Украине удалось добиться пересмотра условий.

Для вступления в силу соглашение должно быть ратифицировано Верховной радой. В Кремле заявили, что сделка не касается России.

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Дональд Трамп Редкоземельные металлы сделка Украина США
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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