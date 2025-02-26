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Военная операция на Украине ,  
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Белый дом исключил гарантии помощи от США в соглашении Трампа по Украине

WSJ: Макрон надавил на Трампа, чтобы он поддержал европейских военных на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп после встречи с Макроном заявил, что от США будет «какая-то поддержка» в случае размещения европейских миротворцев на Украине. Россия называла неприемлемым появление контингента из НАТО на украинской территории
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Мирное соглашение, которое готовит президент США Дональд Трамп для разрешения конфликта между Россией и Украиной, не будет включать в гарантии американскую помощь в случае возобновления боевых действий или обязательство отправить в регион американский контингент, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Белого дома. Киев неоднократно настаивал на гарантиях безопасности для Украины со стороны Запада в рамках процесса урегулирования.

В ходе недавнего визита в Вашингтон президент Франции Эмманюэль Макрон настаивал, чтобы Трамп предоставил американскую поддержку европейским военнослужащим, которых Великобритания и Франция готовы разместить на Украине в случае заключения мирного соглашения, сказал источник издания. По словам собеседника газеты, Трамп «был открыт для этой идеи».

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Политика
Дональд Трамп

После встречи с Макроном журналисты спросили американского лидера, готов ли он поддержать европейские миротворческие силы на Украине. «От нас будет какая-то поддержка. Очевидно, что европейские страны будут вовлечены. Я не думаю, что вам понадобится большая поддержка», — отметил он.

25 февраля Трамп заявил, что миротворческий контингент в случае его отправки на Украину должен быть размещен там в формате, «который устроит все стороны». До этого президент США говорил, что не возражает против размещения европейских миротворцев на Украине после окончания боевых действий, но подчеркивал, что американские силы там развернуты не будут. Трамп также заявлял, что президент России Владимир Путин не возражает против отправки на Украину европейских миротворцев после окончания боевых действий, однако в Кремле слова американского лидера не подтвердили.

Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что размещение на Украине миротворцев из НАТО неприемлемо для России. В министерстве сочли потенциальное появление европейского контингента на украинской территории шагом к эскалации.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине миротворцы Дональд Трамп Эмманюэль Макрон военная помощь Гарантии
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