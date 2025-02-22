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Трамп пообещал Украине проблемы при отказе от сделки по ископаемым

Трамп: у Украины будут проблемы при отказе от сделки с США по ископаемым

У Украины будут проблемы с США, если она откажется заключать соглашение с Вашингтоном по редкоземельным металлам. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Так что мы планируем либо заключить сделку, либо у нас с ними (с Украиной. — РБК) будет много проблем. Теперь мы собираемся подписать соглашение, чтобы обеспечить безопасность, потому что мы должны это сделать», - сказал он журналистам из пресс-пула Белого Дома (цитата по "РИА Новости").

Трамп также добавил, что надеется на достижение "в короткий срок" соглашения об обязательствах Киева по компенсации США на $400-500 млрд.

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Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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