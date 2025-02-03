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Военная операция на Украине ,  
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Трамп предложил Украине менять редкоземельные металлы на помощь США

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Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп предложил менять предоставляемую Киеву помощь на редкоземельные металлы и другие товары, которые Украина может предложить. Это было одним из пунктов «плана победы» Зеленского
Фото: D.Alimkin / Shutterstock
Фото: D.Alimkin / Shutterstock

Президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в приобретении украинских редкоземельных металлов в обмен на помощь США, сообщает пресс-пул Белого дома.

«Мы собираемся заключить сделку с Украиной, в рамках которой они получат то, что мы им даем, в обмен на редкоземельные металлы и другие товары», — сказал Трамп (цитата по AP).

Он добавил, что хочет обеспечить безопасность поставок редкоземельных металлов, и Украина готова помочь в этом. «Мы вкладываем сотни миллиардов долларов. У них есть замечательные редкоземельные металлы», — отметил президент Соединенных Штатов.

Предложение Украины о совместной с США разработке редких минералов является одним из пунктов «плана победы», который украинский президент Владимир Зеленский представил Трампу и конгрессменам-республиканцам еще до выборов президента США, в октябре 2024-го. Об этом писала Financial Times (FT), а позднее подтвердил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк, уточнив, что речь идет, в частности, о месторождениях лития и титана.

По данным FT, этот пункт, а также предложение о частичной замене американского контингента в Европе украинскими войсками заинтересовали республиканца.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщало, что в стране сосредоточено 5% всех мировых запасов «критического сырья», в том числе редкоземельных элементов. К редкоземельным металлам относят 17 элементов: скандий, иттрий, лантан и др.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

«План победы» Зеленского включает пять открытых пунктов и три секретных. Публичные положения, помимо сотрудничества в области критических ресурсов и замещения американских войск украинскими, включают приглашение Украины в НАТО до окончания конфликта, укрепление ее обороны, размещение «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета».

На Украине отмечали, что в «плане победы» Зеленского отсутствует требование о возвращении к границам 1991 года.

Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что она не изменит исхода конфликта, но лишь затянет его. Россия также выступает против членства Украины в НАТО.

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Дональд Трамп Украина металлы
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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