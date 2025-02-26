Зеленский заявил, что не согласился бы компенсировать США и 10 центов

В соглашении США и Украины по полезным ископаемым нет пункта о долге за оказанную военную помощь, это было бы несправедливо по отношению к Киеву, заявил Зеленский. В Госдепе не подтвердили согласование документа

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

В соглашении Украины и США по ресурсам нет требований о компенсации оказанной военной помощи, заявил журналистам украинский лидер Владимир Зеленский.

«В соглашении по полезным ископаемым нет ни $500 млрд долга, ни $350 [млрд], ни $100 [млрд]. Это было бы несправедливо по отношению к нам», — сказал он (цитата по УНИАН).

По словам президента Украины, он не согласился бы и на компенсацию в «10 центов». «Вопрос не в том, что мы не благодарны. Мы благодарны. Если в следующем соглашении будет условие, что новая помощь не будет бесплатной, я не буду играть. Скажут что — мы будем возвращать», — уточнил он.

Соглашение Украины и США не потребует ратификации в Верховной раде, подчеркнул он, добавив, что намерен максимально сохранить численность армии в качестве «лучшей гарантии безопасности».

Ранее украинское издание «Страна» опубликовало текст соглашения, согласно которому стороны создадут совместный фонд, куда будет поступать 50% доходов от «природно-ресурсных активов» и реинвестироваться в проекты, связанные с «безопасностью, защитой и процветанием» Украины. Доля США и полномочия их представителей «будут в пределах, разрешенных действующим законодательством».

Накануне в Киеве сообщили о согласовании условий сделки по минеральным ресурсам с Вашингтоном и анонсировали подписание соответствующего соглашения 28 февраля. В Госдепартаменте эту информацию не подтвердили и заявили о продолжении переговоров.

Дискуссии об этой сделке продолжаются с начала февраля. Первоначально США потребовали возместить $500 млрд, которые потрачены на военную помощь Украине. Еще одним условием стало право на владение 50% украинских ресурсов, передавал NBC News. Зеленский отказался подписывать этот документ. Президент США Дональд Трамп обвинил его в срыве сделки и заявил о намерении ее «воскресить».