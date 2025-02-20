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Военная операция на Украине ,  
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Уолтц рассказал о «разочаровании» администрации Трампа из-за Зеленского

Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп «разочарован» Зеленским из-за решения не подписывать сделку по ископаемым и риторики после призыва провести выборы на Украине, заявил Уолтц. Он считает, что Киев в конце концов пойдет на сделку, а отношения лидеров наладятся
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Украинский президент Владимир Зеленский «разочаровал» американского коллегу Дональда Трампа и его команду, он должен вернуться к сделке с США по разработке минеральных ресурсов, заявил советник американского президента Майк Уолтц на пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Президент Трамп, очевидно, очень разочарован сейчас президентом Зеленским, тем, что он не захотел... принять наше предложение, которое, как я думаю, он в конце концов примет», — сказал он, имея в виду сделку по совместной разработке украинских ресурсов.

Уолтц призвал Киев воспользоваться «исторической возможностью» и согласиться на сделку. «Умерьте риторику и подпишите соглашение об экономических возможностях», — заявил он.

До этого в интервью Fox News Уолтц говорил, что решение Зеленского не подписывать сделку сразу «расстроило» не только Трампа, но и министра финансов США Скотта Бессента, который привез предложение в Киев на прошлой неделе, а также вице-президента Джей Ди Вэнса, который встречался с украинским президентом во время Мюнхенской конференции по безопасности. При этом, добавил советник американского президента, Трамп и Зеленский могут наладить отношения. Президент США ясно дал понять, «как сильно он любит украинский народ», подчеркнул Уолтц.

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Владимир Зеленский

Отношения между США и Украиной обострились после звонка Трампа российскому президенту Владимиру Путину 12 февраля и начала переговоров Вашингтона с Москвой без участия Киева и европейских стран 18 февраля.

Прошлой осенью Зеленский в «плане победы» предложил США совместную разработку украинских ресурсов. В начале февраля Трамп предложил обменять украинские редкоземельные металлы на продолжение военной помощи от США. Объем сделки он оценил в $500 млрд. Источники NBC утверждали, что Вашингтон предложил Киеву предоставить право на владение 50% редкоземельных минералов Украины. При этом Бессент дал Зеленскому час на размышление, писала The Economist. Украинский президент отказался подписывать соглашение.

Трамп обвинил Украину в срыве сделки. «Но я воскрешу ее, или будет не слишком весело», — предупредил президент США.

Кроме того, Трамп заявил, что на Украине должны пройти выборы президента. В то же время, утверждал президент США, рейтинг Зеленского составляет лишь 4%. По данным Киевского международного института социологии, Зеленскому доверяют 57% украинцев.

Украинский президент счел заявление Трампа дезинформацией, «идущей от России». «Если кто-то хочет меня заменить прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится», — добавил он. После этого Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов».

В Вашингтоне раскритиковали реакцию Зеленского.

Выборы президента на Украине должны были пройти весной прошлого года, но не состоялись из-за военного положения. Москва считает Зеленского нелегитимным после окончания официального срока полномочий. В Киеве настаивают, что по Конституции президент продолжает исполнять обязанности до избрания нового главы государства.

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Майк Уолтц Дональд Трамп США Владимир Зеленский полезные ископаемые
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