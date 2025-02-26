В Раде провалили голосование по отчету правительства о сделке с США

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Украинский парламент заблокировал инициативу депутатов вызвать в Верховную раду (ВР) членов правительства для обсуждения договора о редкоземельных минералах с США. Об этом сообщила депутат парламента Ирина Геращенко в своем телеграм-канале.

«Только 114 депутатов поддержали требование «ЕС» («Европейской солидарности». — РБК) и «Голоса» немедленно вызвать в ВР тех представителей правительства, которые ведут переговоры о соглашении о недрах», — написала она.

По ее словам, против выступили правящая партия «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа — За жизнь». «ВР имеет право знать, что происходит с украинской собственностью», — заявила Геращенко.

В Верховной раде заседают 450 депутатов.

Ранее Financial Times сообщила, что Киев и Вашингтон согласовали условия сделки по совместной разработке минеральных ресурсов Украины. Соглашение предусматривает создание фонда, куда Киев будет перечислять 50% доходов от «будущей монетизации» недр. Вопросы юрисдикции сделки, размер доли США в фонде и условия «совместного владения» еще предстоит урегулировать, отметила газета.

Стороны обсуждают сделку с начала февраля. Вашингтон требует от Киева редкоземельные металлы, нефть и остальные активы, чтобы возместить расходы на военную помощь Украине. По словам американского президента Дональда Трампа, Соединенные Штаты выделили на нее $350 млрд.