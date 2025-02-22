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Политика ,  
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Трамп заявил об обязательствах Киева перед США на $400-500 млрд

США рассчитывают на сделку об обязательствах Киева компенсировать Штатам $400-500 млрд, сообщил Трамп. США, по его словам, не получают назад деньги, потраченные на страну, «которая очень далеко», и больше так не хотят

Украина должна погасить свои обязательства перед США на 400-500 млрд, заявил американский президент Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Белом Доме. Трансляцию вел С-SPAN.

Он пояснил, что рассчитывает на скорое достижение сделки с Киевом об обязательствах компенсировать Штатам $400-500 млрд.

«Думаю, мы очень близки. Думаю, они хотят этого. Им это нравится. Это большая сделка. Мы подпишем соглашения, надеюсь, в короткий срок, которым будет обеспечено возвращение нам 400-500 млрд», — сказал республиканец.

Хотя украинцы «проливают кровь», США тратят средства из своей казны на страну, «которая очень далеко», продолжил Трамп.

«Мы не получаем наши деньги назад, мы больше не хотим», — заключил президент США.

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В $500 млрд Трамп оценивал потенциальную сделку с Киевом о доступе США к полезным ископаемым. В обмен на получение доступа к полезным ископаемым США обещают предоставить Киеву гарантии безопасности. По оценке Financial Times (FT), стоимость важнейших ископаемых, которыми владеет Украина, достигает $11,5 трлн.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение на текущем этапе, но Киев подтвердил намерение продолжать с США работу над ним. WP и FT писали, что Киев прорабатывает собственное альтернативное предложение. По данным The Wall Street Journal, сделка будет заключена 22 февраля, хотя она по-прежнему не доработана. В Белом доме на фоне ужесточившейся риторики Трампа и угроз Украине «проблемами» также выразили уверенность, что сделка будет одобрена Киевом в ближайшее время.

Axios писал, что США несколько дней назад передали Украине «улучшенный» проект сделки и призвали Зеленского подписать обновленное соглашение, чтобы «избежать дальнейшего столкновения с Трампом и позволить президенту США обосновать дальнейшую поддержку Украины». «В последнем проекте были внесены значительные улучшения, и он соответствует украинскому законодательству», — сказал один из собеседников издания.

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Украина Дональд Трамп полезные ископаемые
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