 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Насколько Трамп готов поддержать европейских миротворцев на Украине

За гарантиями безопасности к нему приезжали Эмманюэль Макрон и Кир Стармер
Насколько Трамп готов поддержать европейских миротворцев на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Кир Стармер и Эмманюэль Макрон лично попытались убедить Дональда Трампа активно поддержать размещение европейских миротворцев на Украине после прекращения огня. Что у них получилось — в материале РБК
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

27 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретился с президентом США Дональдом Трампом. За три дня до него в Вашингтон прилетал президент Франции Эмманюэль Макрон. Задача европейских лидеров заключалась в том, чтобы выяснить, насколько США готовы поддержать направление на Украину миротворцев после прекращения огня.

По данным The Wall Street Journal, размер европейского контингента в регионе может составить 30 тыс. человек. По данным Bloomberg, европейцы хотели бы, чтобы США обеспечили их миротворческим силам на Украине воздушную разведку, наблюдение и воздушное прикрытие на случай, если они «подвергнутся нападению со стороны российских войск после заключения любого мирного соглашения». При этом в окружении Стармера считают, что размещение британских солдат на Украине несет даже большие риски эскалации, чем отправка британских сил в Афганистан и Ирак в прошлом, отмечает The Times, и без американских гарантий безопасности для миротворческих войск Британия и Франция свои контингенты на Украину не отправят.

Как прошла встреча Стармера с Трампом

«Премьер-министр и президент Трамп привержены достижению прочного мира на Украине, и премьер-министр вновь заявит о приверженности Великобритании тому, чтобы обеспечить справедливый и устойчивый мир, положив конец незаконной войне России, — анонсировали визит на Даунинг-стрит. — Премьер-министр четко обозначит, что переговоров об Украине без Украины быть не может, и признает, что Европа должна сыграть свою роль в глобальной обороне и активизировать усилия на благо коллективной европейской безопасности».

За два дня до поездки Стармер объявил, что Лондон увеличит расходы на оборону — с 2,33% ВВП до 2,5% к 2027 году, и до 3% после 2029-го. Это вполне в русле требований Трампа — он считает, что страны НАТО должны тратить на оборону 4% своих ВВП (сегодня этому показателю соответствует только Польша; сами США выделяют на военные нужды 3,38% ВВП).

Насколько страны НАТО увеличили расходы на оборону. Инфографика
Политика

«Это большая честь принимать премьер-министра Стармера в Овальном кабинете. Это очень особенное место, и он особенный человек, — заявил Трамп в Белом доме 27 февраля, сидя рядом со Стармером. — <…> У нас потрясающие отношения, и, честно говоря, мы с премьер-министром встречались уже дважды. Мы отлично ладим».

Стармер передал Трампу письмо от короля Великобритании Карла III, в котором тот приглашает президента приехать с государственным визитом в Шотландию. Открывая письмо, Трамп назвал Карла III «великим, великим джентльменом», «прекрасным, замечательным человеком». Трамп приезжал в Великобританию с государственным визитом в 2019 году, так что это первый случай, когда британский монарх направляет главе иностранного государства повторное приглашение. «Подобное никогда не происходило ранее, это беспрецедентно, и я думаю, это символизирует силу наших отношений», — добавил Стармер. Трамп приглашение принял. Как отмечает The Times, «политика в основе своей заключается в отношениях, особенно когда речь идет о Трампе, и на личном уровне отношения с королевской семьей — это то, что волнует Трампа почти так же, как заключение сделки».

Коснувшись темы сделки, Стармер подчеркнул, что она должна быть «не временная, а устойчивая долгосрочная». На это Трамп ответил, что доверяет президенту России Владимиру Путину, и «если мы заключим сделку, она будет выполнена». Ясности относительно американских гарантий он не внес, расплывчато отметив, что США всегда будут помогать Британии. «Знаете, я всегда считал, что британцам не нужна большая помощь. Они могут сами о себе позаботиться», — заявил Трамп, отвечая на вопрос, поддержит ли Америка британские силы, если они будут атакованы российскими.

Два лидера также обсудили проблему тарифов, которые Вашингтон сейчас вводит в отношении стран, с которыми у США серьезный дисбаланс в торговле. Трамп уже объявил, что США введут пошлины в 25% на товары из Евросоюза. По оценке аналитиков, для Британии они могут составить до 21%. Однако на встрече со Стармером Трамп намекнул, что таких жестких пошлин, которые он собирается ввести для ЕС, Британия может избежать. «Я думаю, что есть очень хороший шанс, что в случае этих двух замечательных дружественных стран мы вполне могли бы прийти к настоящей торговой сделке, где пошлины не были бы нужны», — заявил Трамп.

Трамп снова решил ввести пошлины для Канады и Мексики из-за наркотиков
Политика
Дональд Трамп

Чего в Вашингтоне добился Макрон

Эмманюэль Макрон встретился с Трампом 24 февраля. Французский президент приезжал с тем же посылом, что и Стармер, — убедить Трампа поддержать европейских миротворцев, предоставив военную, разведывательную и материальную помощь. По информации The Times, Стармер и Макрон хотели «выступить в унисон», чтобы оказать на Белый дом максимальное давление.

Эксперты оценили итоги переговоров России и США в Эр-Рияде
Политика
Марко Рубио, Майк Уолтц и Стив Уиткофф дают интервью после переговоров с российской делегацией, Эр-Рияд, Саудовская Аравия, 18 февраля 2025 года

На пресс-конференции в Овальном кабинете Макрон пояснил, что цель размещения миротворцев на Украине — не вступить в конфликт, а следить за соблюдением режима прекращения огня, поэтому контингент будет находиться за линией фронта. Французский президент утверждает, что в этом вопросе есть «европейское и американское единство», и каждый готов «сыграть свою роль». «Это наш коллективный потенциал сдерживания. И у меня есть ощущение, что президент [США] готов к этому», — заявил Макрон.

Однако Трамп был весьма сдержан, сказав, что переговоры только начинаются, и «определенная форма поддержки» будет, но «большая поддержка не понадобится». Он также отметил, что Путин не против размещения европейцев: «Я специально задал ему этот вопрос. У него нет с этим проблем».

Впрочем, в Кремле это не подтвердили. «Здесь на этот счет [размещения на Украине европейских миротворцев] есть позиция, которая высказывалась министром иностранных дел России [Сергеем] Лавровым. Мне к этому добавить нечего и нечего прокомментировать», — заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По словам Лаврова, на переговорах с США в Эр-Рияде российские представители объяснили американским коллегам, что «появление войск, вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами <…> неприемлемо».

Макрон был одним из главных инициаторов дискуссии о возможной отправке западных войск на Украину. В конце февраля 2024-го он назвал необходимым для Европы поражение России и заговорил об отправке французских военных в зону конфликта, но позднее исключил проведение наземной операции против российской армии. Дискуссия о возможном размещении европейского контингента уже с целью контроля за режимом прекращения огня активизировалась в конце прошлого года. По данным The Wall Street Journal, эту идею выдвинул Трамп во время переговоров с Макроном и Зеленским в декабре. В феврале глава Белого дома сказал, что «было бы неплохо» разместить европейские войска на Украине после окончания боев, поскольку США находятся «очень далеко».

На фоне запуска переговорного процесса между Россией и США Макрон организовал несколько саммитов с европейскими коллегами, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины и европейскую роль в урегулировании конфликта. В частности, стороны провели обмен мнениями по поводу размещения европейских миротворцев на Украине. Единства в этом вопросе достичь не удалось. Против выступает Польша, которая обладает третьей по величине армией в НАТО. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал соответствующие обсуждения преждевременными.

2 марта в Лондоне пройдет встреча европейских лидеров с участием Зеленского, на которой будет обсуждаться, какие гарантии безопасности Европа может предоставить республике. А на 6 марта назначен саммит ЕС, на который также приглашен украинский лидер. Глава Евросовета Антониу Кошта сообщил в X, что на этой встрече будут приняты решения «о поддержке Украины и укреплении европейской обороны».

Большего от Трампа Макрону добиться не удалось — «стратегическая двусмысленность в этом вопросе сохраняется», приводит Politico слова неназванного европейского дипломата; другой собеседник, который участвовал во встрече, назвал эту поездку пустой тратой времени. По оценке Le Figaro, несмотря на декларируемые Макроном «существенные достижения», встреча с Трампом показала, что два президента живут «в параллельных мирах, возможность пересечения которых трудно предсказать». «Когда Эмманюэль Макрон, напоминая требования Европы, заявил о необходимости прочного мира, надежных гарантий безопасности и суверенитета для Украины, Дональд Трамп оставался уклончивым, даже не делая вид, что он меняет траекторию», — резюмирует издание.

В то же время, как сообщает BFMTV, только благодаря усилиям Макрона не сорвалась запланированная на 28 февраля встреча Трампа и Зеленского, которые из-за разногласий по поводу соглашения об использовании украинских природных ресурсов обменялись весьма резкими высказываниями. По информации телеканала, украинскому лидеру было направлено сообщение с рекомендацией не приезжать в США. Но после этого Зеленский позвонил Макрону, а тот связался с американским президентом — в итоге визит в Вашингтон был подтвержден.

Что известно о сделке США и Украины по редкоземельным металлам
Политика
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

На пресс-конференции в Белом доме Макрон отметил, что они много работали с Зеленским над «приемлемым для Украины» предложением мира. Французский лидер также подчеркнул, что президент США подтвердил готовность встретиться с украинским коллегой, чтобы завершить работу над соглашением о редкоземельных металлах, что, по словам Макрона, является очень важным шагом в контексте работы над мирным урегулированием.

27 февраля министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил в эфире Franceinfo, что Париж также ведет переговоры с Киевом по поводу использования украинских полезных ископаемых в оборонной промышленности. По его словам, соответствующие консультации по инициативе украинской стороны начались еще осенью, когда Зеленский представил свой «план победы». «Зеленский и его команда поняли, что тема сырья могла бы стать одним из предметов торга с нами и укрепит отношения. Поэтому нельзя сказать, что это полностью придумал президент Трамп, — это сделали сами украинцы», — добавил Лекорню.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Постникова Екатерина Постникова, Мария Васильева Мария Васильева
Дональд Трамп Кир Стармер Эмманюэль Макрон США Великобритания Франция Украина Владимир Зеленский
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Кир Стармер фото

Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Макрон призвал ЕС отказаться от «счастливой вассализации» с США
Политика
FT узнала, что Трамп не поддержал Макрона насчет войск ЕС на Украине
Политика
Стармер не ответил, может ли Британия сама «справиться с Россией»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 92,04 (+1,85) Инвестиции, 27 фев, 21:00 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 87,7 (+1,77) Инвестиции, 27 фев, 21:00
МЧС опубликовало кадры спасения рыбаков с дрейфующей льдиныОбщество, 17:33
Суд арестовал автоблогера из Дагестана за попытку дать взятку ДПСОбщество, 17:28
Россиянин Непомнящий опустился на десятую строчку в рейтинге FIDEСпорт, 17:26
Почему Замоскворечье — новая золотая миляРБК и Донстрой, 17:20
В 12 регионах предложили ввести новое условие для перехода в 10-й классОбщество, 17:18
Инженеры из Иркутска вошли в число лучших в РоссииПресс-релиз, 17:15
Защита Порошенко оспорит санкции против него в Верховном судеПолитика, 17:11
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Павлюченкова снялась с турнира в Индиан-Уэллсе из-за вирусной инфекцииСпорт, 17:06
Главреда «Вечерних ведомостей» задержали в ЕкатеринбургеПолитика, 17:05
Очевидцы заявили, что российский дайвер погиб на Филиппинах не из-за акулСпорт, 17:03
Что вы не знаете о стабильности. Тест-драйв нового Subaru ForesterАвто, 16:56
Насколько Трамп готов поддержать европейских миротворцев на УкраинеПолитика, 16:56
Лукашенко поручил правительству отрегулировать цены на картошку и капустуПолитика, 16:50
ЦБ объяснил, почему в России не будет пластиковых купюрФинансы, 16:38