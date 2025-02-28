Насколько Трамп готов поддержать европейских миротворцев на Украине

Кир Стармер и Эмманюэль Макрон лично попытались убедить Дональда Трампа активно поддержать размещение европейских миротворцев на Украине после прекращения огня. Что у них получилось — в материале РБК

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

27 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретился с президентом США Дональдом Трампом. За три дня до него в Вашингтон прилетал президент Франции Эмманюэль Макрон. Задача европейских лидеров заключалась в том, чтобы выяснить, насколько США готовы поддержать направление на Украину миротворцев после прекращения огня.

По данным The Wall Street Journal, размер европейского контингента в регионе может составить 30 тыс. человек. По данным Bloomberg, европейцы хотели бы, чтобы США обеспечили их миротворческим силам на Украине воздушную разведку, наблюдение и воздушное прикрытие на случай, если они «подвергнутся нападению со стороны российских войск после заключения любого мирного соглашения». При этом в окружении Стармера считают, что размещение британских солдат на Украине несет даже большие риски эскалации, чем отправка британских сил в Афганистан и Ирак в прошлом, отмечает The Times, и без американских гарантий безопасности для миротворческих войск Британия и Франция свои контингенты на Украину не отправят.

Как прошла встреча Стармера с Трампом

«Премьер-министр и президент Трамп привержены достижению прочного мира на Украине, и премьер-министр вновь заявит о приверженности Великобритании тому, чтобы обеспечить справедливый и устойчивый мир, положив конец незаконной войне России, — анонсировали визит на Даунинг-стрит. — Премьер-министр четко обозначит, что переговоров об Украине без Украины быть не может, и признает, что Европа должна сыграть свою роль в глобальной обороне и активизировать усилия на благо коллективной европейской безопасности».

За два дня до поездки Стармер объявил, что Лондон увеличит расходы на оборону — с 2,33% ВВП до 2,5% к 2027 году, и до 3% после 2029-го. Это вполне в русле требований Трампа — он считает, что страны НАТО должны тратить на оборону 4% своих ВВП (сегодня этому показателю соответствует только Польша; сами США выделяют на военные нужды 3,38% ВВП).

«Это большая честь принимать премьер-министра Стармера в Овальном кабинете. Это очень особенное место, и он особенный человек, — заявил Трамп в Белом доме 27 февраля, сидя рядом со Стармером. — <…> У нас потрясающие отношения, и, честно говоря, мы с премьер-министром встречались уже дважды. Мы отлично ладим».

Стармер передал Трампу письмо от короля Великобритании Карла III, в котором тот приглашает президента приехать с государственным визитом в Шотландию. Открывая письмо, Трамп назвал Карла III «великим, великим джентльменом», «прекрасным, замечательным человеком». Трамп приезжал в Великобританию с государственным визитом в 2019 году, так что это первый случай, когда британский монарх направляет главе иностранного государства повторное приглашение. «Подобное никогда не происходило ранее, это беспрецедентно, и я думаю, это символизирует силу наших отношений», — добавил Стармер. Трамп приглашение принял. Как отмечает The Times, «политика в основе своей заключается в отношениях, особенно когда речь идет о Трампе, и на личном уровне отношения с королевской семьей — это то, что волнует Трампа почти так же, как заключение сделки».

Коснувшись темы сделки, Стармер подчеркнул, что она должна быть «не временная, а устойчивая долгосрочная». На это Трамп ответил, что доверяет президенту России Владимиру Путину, и «если мы заключим сделку, она будет выполнена». Ясности относительно американских гарантий он не внес, расплывчато отметив, что США всегда будут помогать Британии. «Знаете, я всегда считал, что британцам не нужна большая помощь. Они могут сами о себе позаботиться», — заявил Трамп, отвечая на вопрос, поддержит ли Америка британские силы, если они будут атакованы российскими.

Два лидера также обсудили проблему тарифов, которые Вашингтон сейчас вводит в отношении стран, с которыми у США серьезный дисбаланс в торговле. Трамп уже объявил, что США введут пошлины в 25% на товары из Евросоюза. По оценке аналитиков, для Британии они могут составить до 21%. Однако на встрече со Стармером Трамп намекнул, что таких жестких пошлин, которые он собирается ввести для ЕС, Британия может избежать. «Я думаю, что есть очень хороший шанс, что в случае этих двух замечательных дружественных стран мы вполне могли бы прийти к настоящей торговой сделке, где пошлины не были бы нужны», — заявил Трамп.

Чего в Вашингтоне добился Макрон

Эмманюэль Макрон встретился с Трампом 24 февраля. Французский президент приезжал с тем же посылом, что и Стармер, — убедить Трампа поддержать европейских миротворцев, предоставив военную, разведывательную и материальную помощь. По информации The Times, Стармер и Макрон хотели «выступить в унисон», чтобы оказать на Белый дом максимальное давление.

На пресс-конференции в Овальном кабинете Макрон пояснил, что цель размещения миротворцев на Украине — не вступить в конфликт, а следить за соблюдением режима прекращения огня, поэтому контингент будет находиться за линией фронта. Французский президент утверждает, что в этом вопросе есть «европейское и американское единство», и каждый готов «сыграть свою роль». «Это наш коллективный потенциал сдерживания. И у меня есть ощущение, что президент [США] готов к этому», — заявил Макрон.

Однако Трамп был весьма сдержан, сказав, что переговоры только начинаются, и «определенная форма поддержки» будет, но «большая поддержка не понадобится». Он также отметил, что Путин не против размещения европейцев: «Я специально задал ему этот вопрос. У него нет с этим проблем».

Впрочем, в Кремле это не подтвердили. «Здесь на этот счет [размещения на Украине европейских миротворцев] есть позиция, которая высказывалась министром иностранных дел России [Сергеем] Лавровым. Мне к этому добавить нечего и нечего прокомментировать», — заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По словам Лаврова, на переговорах с США в Эр-Рияде российские представители объяснили американским коллегам, что «появление войск, вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами <…> неприемлемо».

Макрон был одним из главных инициаторов дискуссии о возможной отправке западных войск на Украину. В конце февраля 2024-го он назвал необходимым для Европы поражение России и заговорил об отправке французских военных в зону конфликта, но позднее исключил проведение наземной операции против российской армии. Дискуссия о возможном размещении европейского контингента уже с целью контроля за режимом прекращения огня активизировалась в конце прошлого года. По данным The Wall Street Journal, эту идею выдвинул Трамп во время переговоров с Макроном и Зеленским в декабре. В феврале глава Белого дома сказал, что «было бы неплохо» разместить европейские войска на Украине после окончания боев, поскольку США находятся «очень далеко». На фоне запуска переговорного процесса между Россией и США Макрон организовал несколько саммитов с европейскими коллегами, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины и европейскую роль в урегулировании конфликта. В частности, стороны провели обмен мнениями по поводу размещения европейских миротворцев на Украине. Единства в этом вопросе достичь не удалось. Против выступает Польша, которая обладает третьей по величине армией в НАТО. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал соответствующие обсуждения преждевременными. 2 марта в Лондоне пройдет встреча европейских лидеров с участием Зеленского, на которой будет обсуждаться, какие гарантии безопасности Европа может предоставить республике. А на 6 марта назначен саммит ЕС, на который также приглашен украинский лидер. Глава Евросовета Антониу Кошта сообщил в X, что на этой встрече будут приняты решения «о поддержке Украины и укреплении европейской обороны».

Большего от Трампа Макрону добиться не удалось — «стратегическая двусмысленность в этом вопросе сохраняется», приводит Politico слова неназванного европейского дипломата; другой собеседник, который участвовал во встрече, назвал эту поездку пустой тратой времени. По оценке Le Figaro, несмотря на декларируемые Макроном «существенные достижения», встреча с Трампом показала, что два президента живут «в параллельных мирах, возможность пересечения которых трудно предсказать». «Когда Эмманюэль Макрон, напоминая требования Европы, заявил о необходимости прочного мира, надежных гарантий безопасности и суверенитета для Украины, Дональд Трамп оставался уклончивым, даже не делая вид, что он меняет траекторию», — резюмирует издание.

В то же время, как сообщает BFMTV, только благодаря усилиям Макрона не сорвалась запланированная на 28 февраля встреча Трампа и Зеленского, которые из-за разногласий по поводу соглашения об использовании украинских природных ресурсов обменялись весьма резкими высказываниями. По информации телеканала, украинскому лидеру было направлено сообщение с рекомендацией не приезжать в США. Но после этого Зеленский позвонил Макрону, а тот связался с американским президентом — в итоге визит в Вашингтон был подтвержден.

На пресс-конференции в Белом доме Макрон отметил, что они много работали с Зеленским над «приемлемым для Украины» предложением мира. Французский лидер также подчеркнул, что президент США подтвердил готовность встретиться с украинским коллегой, чтобы завершить работу над соглашением о редкоземельных металлах, что, по словам Макрона, является очень важным шагом в контексте работы над мирным урегулированием.

27 февраля министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил в эфире Franceinfo, что Париж также ведет переговоры с Киевом по поводу использования украинских полезных ископаемых в оборонной промышленности. По его словам, соответствующие консультации по инициативе украинской стороны начались еще осенью, когда Зеленский представил свой «план победы». «Зеленский и его команда поняли, что тема сырья могла бы стать одним из предметов торга с нами и укрепит отношения. Поэтому нельзя сказать, что это полностью придумал президент Трамп, — это сделали сами украинцы», — добавил Лекорню.