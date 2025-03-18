Путин и Трамп выразили обоюдный интерес в улучшении отношений
Лидеры США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора выразили взаимный интерес в улучшении двусторонних отношений, передает пресс-служба Кремля в телеграм-канале.
«Выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире», — говорится в сообщении.
Второй разговор Путина и Трампа с момента инаугурации республиканца начался в 17:00 мск и продлился более двух часов. Ранее российский источник сообщил CNN, что разговор прошел «очень хорошо».
Предыдущий разговор между российским и американским лидерами состоялся 12 февраля, он продлился полтора часа.
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