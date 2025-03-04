Как Евросоюз собирается найти €800 млрд на свое перевооружение

Еврокомиссия анонсировала план по перевооружению стран блока общим объемом €800 млрд. Часть этих средств должна пойти на усиление обороноспособности Украины. Подробнее — в материале РБК

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4 марта глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала план по перевооружению Евросоюза (ReArm Europe) общей стоимостью €800 млрд. Она отметила, что Европа живет в «самое опасное время» и потому ей требуется «взять на себя большую ответственность за свою собственную безопасность». Свои предложения фон дер Ляйен направила лидерам стран союза в преддверии саммита в Брюсселе, посвященного безопасности и конфликту на Украине (запланирован на 6 марта). «Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими партнерами в НАТО. Это важный момент для Европы. И мы готовы ускориться», — пообещала также глава ЕК.

В этот день американские СМИ, включая Bloomberg и Fox News, сообщили, что президент США Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Киеву. Днем польский премьер Дональд Туск подтвердил телеканалу TVP Info, что Вашингтон приостановил поставку военных грузов на Украину через логистический хаб в аэропорту Ясенки в Жешуве.

Трамп анонсировал «грандиозный вечер» 4 марта — он впервые после инаугурации выступит на совместном заседании обеих палат конгресса. Республиканец анонсировал, что расскажет «всё как есть».

Как ЕС планирует аккумулировать средства на перевооружение

Представленный фон дер Ляйен план содержит три ключевых предложения.

Ослабление фискальных правил ЕС с целью увеличить расходы на оборону стран блока на 1,5% и собрать €650 млрд на производство оружия; то есть участницы ЕС смогут отступить от установленной границы госдолга в размере 3% ВВП.

Выделение кредитов членам блока на сумму €150 млрд для инвестиций в оборону. Предполагается, что эти средства пойдут на закупки систем ПВО, ракет, артиллерийских систем и беспилотников и укрепят в том числе боеспособность Украины.

Использование бюджета ЕС таким образом, чтобы можно было в ближайшее время направить больше средств на инвестиции в оборону. В том числе речь идет о добровольном перенаправлении в эту сферу средств, выделяемых в рамках программы политики сплочения, преследующей цель снизить экономический разрыв между странами — членами блока.

Два оставшихся пункта плана посвящены мобилизации частного капитала путем ускорения работы сберегательно-инвестиционного союза, а также использованию средств и механизмов Европейского инвестиционного банка.

Politico отмечает, что ЕС столкнулся с самым серьезным кризисом с 1945 года, поскольку «США встали на сторону России», и теперь блок ищет способы увеличить расходы на оборону, которые ничтожны по сравнению с вкладом Вашингтона в региональную оборону. Издание отмечает, что план перевооружения, который еще предстоит согласовать на саммите 6 марта, похож на кризисные меры во время пандемии, но только с той разницей, что он полностью состоит из займов. Несколько европейских чиновников также сообщили изданию, что €93 млрд, выделенные для займов в рамках Фонда ЕС по восстановлению после пандемии, могут быть перенаправлены на оборону.

О том, что ЕС необходимо «более творчески» подойти к вопросу финансирования оборонных расходов, ранее заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Направляясь на саммит европейских лидеров в Лондоне, посвященный поддержке Украины, он сказал Le Figaro, что в сложившейся ситуации европейские государства должны тратить на оборону от 3 до 3,5% ВВП. По словам Макрона, с этой целью необходимо рассмотреть различные опции, в том числе использование Европейского механизма стабильности.

Сейчас государства — члены ЕС тратят около €325 млрд в год на оборону, что составляет около 1,8% их совокупного ВВП. Целевого показателя НАТО для трат на военные нужды в 2% ВВП достигли две трети членов альянса. В топ-5 по этому показателю входят Польша (4,12%), Эстония (3,43%), Латвия (3,15%), Греция (3,08%) и Литва (2,85%). Ниже установленной альянсом планки военные расходы Италии, Испании, Хорватии и Бельгии. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, также присутствовавший на саммите в Лондоне, заявил, что некоторые страны пообещали в частном порядке увеличить расходы на оборону, однако отказался раскрывать подробности.

Увеличить свои траты на фоне действий американской администрации готовится и Германия — второй по значимости после США донор военной помощи для Украины. Лидер победившего на досрочных выборах блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц предложил созвать внеочередное заседание бундестага 10 марта, чтобы решить вопрос о новых «специальных фондах» для финансирования расходов на оборону и связанную с ней инфраструктуру. Tagesspiegel отмечает, что почти все трассы к восточным и юго-восточным флангам НАТО проходят через территорию Германии, но в критический момент плачевное состояние мостов может поставить альянс под угрозу. Как уточняет Bild, ведущие немецкие экономисты оценивают потребности бундесвера в €400 млрд, а инфраструктуры — в €500 млрд.

Насколько ЕС готов действовать без США

Еще до возвращения Трампа в Белый дом в ЕС активно велись разговоры о необходимости усилить обороноспособность. Весной прошлого года ЕК представила новую Европейскую оборонно-промышленную стратегию (EDIS), цель которой — увеличить военные закупки внутри блока. В том числе эта инициатива предусматривает совместные инвестиции стран ЕС в оборону, обеспечение безопасности критически важных поставок и изменения в кредитной политике Европейского инвестиционного банка. «Геополитические события указывают на неотложную необходимость, чтобы Европа взяла на себя повышенную ответственность за собственную безопасность», — отмечено в документе.

В сентябре экс-глава ЕЦБ Марио Драги представил доклад о конкурентоспособности Евросоюза на период 2024–2029 годов, в котором призвал наращивать оборонную промышленность без США. Драги отметил, что из-за наследия Второй мировой и холодной войн страны ЕС привыкли закупать товары военного назначения в Америке. В результате с июня 2022-го по июнь 2023-го 78% расходов ЕС на оборонные закупки приходилось на поставщиков из государств, не входящих в блок, причем 63% из них — на компании США.

Большинство европейских лидеров на фоне сообщений о приостановке американской помощи Украине выразили готовность больше вкладывать в оборону. Премьер-министр Чехии Петр Фиала призвал к «фундаментальному сдвигу» в европейской политике. «Это требует увеличения инвестиций в оборону. Обеспечение нашей безопасности также означает усиление нашей поддержки Украины. Мы не можем позволить, чтобы агрессивная политика России, которая угрожает всем нам, увенчалась успехом», — отметил он. «Пристегните ремни, можно сказать, мы входим в зону турбулентности», — заявил польский премьер Туск, отметив, что Польша полна решимости срочно начать увеличивать обороноспособность. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что есть некоторые вещи, в которых украинцы полностью зависят от американцев. «К ним относятся ракеты для американской системы ПВО Patriot. Так что это поставит Европу в ситуацию, при которой нам действительно нужно будет делать больше самим, чтобы помочь Украине», — заявил он.

The Economist отмечает, что расходы Европы на поддержку Украины «неутешительны»: с января 2022-го ЕС потратили €113 млрд на финансовую, военную и гуманитарную помощь, что эквивалентно чуть более 0,2% ВВП блока. Согласно расчетам издания, чтобы заменить поддержку США, ЕС нужно увеличить свой вклад примерно в два раза. «0,4% ВВП — это лишь половина помощи, предоставляемой Киеву Данией и Финляндией. Это показывает, что это возможно и что поддержка Украины — это лишь небольшая часть гораздо более масштабной задачи по увеличению собственных расходов Европы на оборону», — говорится в публикации. The Economist отмечает, что в связи с этим европейским лидерам придется убеждать своих избирателей в необходимости сократиь социальные расходы и сельскохозяйственные субсидии.

Председатель фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий заявил РБК, что пока планы ЕС стоит воспринимать скорее как декларацию о намерениях и попытку продемонстрировать «хорошую мину при плохой игре». «Нынешние европейские лидеры действительно настроены воинственно. Для них поддержка Украины — это способ сплочения и консолидации. В этом смысле план Еврокомиссии — один из шагов к вечному противостоянию с Россией, которое они считают своим своеобразным долгом. Однако едва ли сумма в €800 млрд — подъемная для европейцев. Скорее эти планы можно воспринимать как послание Вашингтону. Неслучайно это делается накануне выступления Трампа в конгрессе. На мой взгляд, между самим планом по перевооружению ЕС и его реализацией большая дистанция», — отмечает эксперт. К тому же если США все-таки введут тарифы против ЕС, то найти средства будет еще сложнее.

В то же время Быстрицкий допускает, что нынешние европейские лидеры, прежде всего Франции и Великобритании, вынашивают планы создать новый европейский оборонный союз. «В этом смысле они рассматривают Украину как способ для консолидации внутри блока и потому готовы поддерживать военные действия там до последнего. Таким образом, риск настоящей опасности и эскалации очень высок, хотя настроения внутри ЕС нельзя назвать однородными. Многие жители той же Франции и Германии настроены категорически против эскалации, что может стать фактором внутреннего ограничения», — заключил эксперт.

Директор Центра европейской информации Николай Топорнин считает, что возможности ЕС привлечь дополнительные средства с целью перевооружения ограничены. «Не думаю, что сейчас эти планы реальные, тем более что вопросы военных расходов не входят в компетенцию ЕС — каждая страна сама решает, сколько она может выделить денег», — заявил РБК эксперт. И заметил, что не все государства блока готовы к дополнительным расходам. «И, откровенно говоря, лишь несколько стран ЕС способны производить современные типы вооружений. Другие даже при всем желании сами ничего сделать не смогут», — считает Топорнин.