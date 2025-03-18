Кремль раскрыл подробности о предстоящем разговоре Путина и Трампа

Путин и Трамп «будут говорит, сколько посчитают нужным», темами телефонного разговора станут отношения России и США и урегулирование на Украине, сообщил Песков. Республиканец выражал уверенность в согласие Москвы на перемирие

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина запланирован на период с 16:00 до 18:00 мск, формат оглашения его итогов Кремль определит позже, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Лидеры будут говорить столько, сколько посчитают нужным», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Пескова, Путин и Трамп обсудят нормализацию отношений США и России, а также урегулирование конфликта на Украине. По итогам их разговора выступление российского лидера не запланировано, уточнил он.

«Форму [оглашения итогов] еще не избрали, как именно мы это сделаем. Мы по результатам разговора быстро примем решение», — заключил Песков.

Как уточнял ранее помощник главы государства Юрий Ушаков, Россия «не теряет надежды» на реализацию инициативы о 30-дневном прекращении огня, несмотря на атаки украинских беспилотников. «Цепляемся за все! Но им надо говорить друг с другом», — сказал он.

Предложение о временном перемирии было озвучено по итогам переговоров Киева и Вашингтона в Джидде 11 марта. Путин говорил о готовности к 30-дневному прекращению огня, но вместе с тем перечислил ряд вопросов к этой инициативе, в частности о поставках оружия, мобилизации и обучении солдат на Украине. В связи с этим Москва передала свои озабоченности Вашингтону. Трамп выражал уверенность в том, что Россия согласится на перемирие.