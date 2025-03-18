Белый дом после переговоров Путина и Трампа назвал первые шаги к миру
Белый дом опубликовал заявление по итогам переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Оба лидера согласились, что этот конфликт должен закончиться прочным миром. Они также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией», — говорится в сообщении.
Вашингтон перечисляет основные шаги, которые должны быть предприняты для мирного урегулирования. «Лидеры согласились, что движение к миру начнется с прекращения ударов по инфраструктуре и энергетике, а также начала технических переговоров по реализации прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке», — сообщили в Белом доме.
Оба лидера согласились, что улучшение двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией имеет огромный потенциал. «Это включает в себя огромные экономические сделки и геополитическую стабильность, когда будет достигнут мир», — говорится в заявлении.
В Кремле после разговора заявили, что Трамп в ходе беседы предложил сторонам конфликта отказаться от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал инициативу и «сразу дал российским военным соответствующую команду», сказали там. «Также конструктивно президент России отреагировал на высказанную Дональдом Трампом идею реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря», — сообщили в Кремле.
Путин в разговоре с коллегой выразил готовность к совместной с США тщательной проработке возможных путей урегулирования конфликта. По его мнению, оно должно быть «комплексным, устойчивым и долгосрочным». «И, конечно, учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности», — подчеркнули в Кремле. Ключевым условием недопущения эскалации конфликта Путин назвал приостановку военной помощи Украине и обмена разведданными. США возобновили помощь Киеву, приостановленную после перепалки украинского лидера Владимира Зеленского с Трампом, после согласия Киева на 30-дневное прекращение огня, предложенное на переговорах Украины и США в Джидде.
Это второй телефонный разговор Путина с Трампом с момента возвращения последнего в Белый дом. Предыдущая беседа состоялась 12 февраля.
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