В офисе Зеленского назвали условия прекращения ударов по России
Украина будет продолжать атаковать до тех пор, пока Россия не прекратит конфликт. Об этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своем телеграм-канале.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Президент Владимир Путин говорил, что российская сторона «всегда отвечает зеркально». «Против нас используют определенное оружие — мы используем такое же», — сказал он по итогам неформального саммита СНГ в декабре 2024-го.
В ночь на 11 марта ВСУ предприняли самую массированную атаку БПЛА на регионы России, включая Москву. Минобороны сообщило, что было сбито 337 беспилотников, ударам подверглись 13 регионов вне зоны военной операции.
Атака прошла в день переговоров делегаций США и Украины в Джидде. По итогам встречи стороны сообщили, что Киев согласился с предложением Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, если на этот шаг пойдет Москва. По словам Путина, Россия согласна на перемирие, но оно «должно привести к долгосрочному миру» и «устранить первоначальные причины» конфликта на Украине.
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