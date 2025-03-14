Кремль сообщил о переданных Путиным спецпосланнику Трампа сигналах

Путин передал через Уиткоффа «дополнительные сигналы» для Трампа, рассказали в Кремле. Российский президент принял представителя США в Кремле поздно вечером накануне

Дональд Трамп (слева) и Стив Уиткофф (Фото: Al Drago / Getty Images)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф накануне, 13 марта, встретился с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, Путин принял Уиткоффа в Кремле поздно вечером. Представитель Вашингтона передал «дополнительную информацию» российской стороне, а Путин, в свою очередь, передал через Уиткоффа «дополнительные сигналы» для президента США ДональдаТрампа, рассказал он.

Песков также прокомментировал слова советника Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца о том, что перспективы урегулирования конфликта на Украине можно воспринимать с «осторожным оптимизмом». «Безусловно, есть основание испытывать осторожный оптимизм», — сказал пресс-секретарь российского президента, отметив, что еще «многое предстоит сделать».

О запланированной встрече Уиткоффа с Путиным после переговоров делегаций США и Украины в Джидде сообщал Bloomberg. В Кремле обещали «своевременно проинформировать», если их встреча состоится. «Известия» сообщили, что Уиткофф побывал в Москве в здании американского посольства, провел там около часа и произнес благодарственную речь на английском языке.

13 марта связываемый с Уиткоффом самолет прилетел во Внуково, а в ночь на 14 марта покинул аэропорт. При этом помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц позднее сообщил, что Уиткофф находится в Москве и передает в Вашингтон информацию о ходе переговоров.

По итогам переговоров в Джидде Киев согласился на 30-дневное полное перемирие при условии, что Москва пойдет на такой шаг. Путин заявил, что Россия в целом «за», но есть нюансы, в частности в отношении ситуации в Курской области и на линии соприкосновения. Он подчеркнул, что прекращение огня должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал слова российского лидера «предсказуемыми» и заявил, что тот «фактически готовит отказ». Трамп счел заявление Путина многообещающим, но не полным. Он заявил, что планирует обсудить с российским коллегой предложение о перемирии.

Президент США выразил надежду, что Москва согласится на прекращение огня, отметив, что у него есть рычаги давления на Россию в этом вопросе. «Я могу прибегнуть к финансовому давлению, которое было бы очень вредно для России. Но я не хочу этого делать, потому что хочу добиться мира», — сказал он.