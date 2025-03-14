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Военная операция на Украине ,  
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Кремль сообщил о переданных Путиным спецпосланнику Трампа сигналах

Песков: Путин поздно вечером принял спецпосланника Уиткоффа в Кремле
Сюжет
Военная операция на Украине
Путин передал через Уиткоффа «дополнительные сигналы» для Трампа, рассказали в Кремле. Российский президент принял представителя США в Кремле поздно вечером накануне
Дональд Трамп (слева) и&nbsp;Стив Уиткофф
Дональд Трамп (слева) и Стив Уиткофф (Фото: Al Drago / Getty Images)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф накануне, 13 марта, встретился с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, Путин принял Уиткоффа в Кремле поздно вечером. Представитель Вашингтона передал «дополнительную информацию» российской стороне, а Путин, в свою очередь, передал через Уиткоффа «дополнительные сигналы» для президента США ДональдаТрампа, рассказал он.

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Стив Уиткофф

Песков также прокомментировал слова советника Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца о том, что перспективы урегулирования конфликта на Украине можно воспринимать с «осторожным оптимизмом». «Безусловно, есть основание испытывать осторожный оптимизм», — сказал пресс-секретарь российского президента, отметив, что еще «многое предстоит сделать».

О запланированной встрече Уиткоффа с Путиным после переговоров делегаций США и Украины в Джидде сообщал Bloomberg. В Кремле обещали «своевременно проинформировать», если их встреча состоится. «Известия» сообщили, что Уиткофф побывал в Москве в здании американского посольства, провел там около часа и произнес благодарственную речь на английском языке.

13 марта связываемый с Уиткоффом самолет прилетел во Внуково, а в ночь на 14 марта покинул аэропорт. При этом помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц позднее сообщил, что Уиткофф находится в Москве и передает в Вашингтон информацию о ходе переговоров.

По итогам переговоров в Джидде Киев согласился на 30-дневное полное перемирие при условии, что Москва пойдет на такой шаг. Путин заявил, что Россия в целом «за», но есть нюансы, в частности в отношении ситуации в Курской области и на линии соприкосновения. Он подчеркнул, что прекращение огня должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал слова российского лидера «предсказуемыми» и заявил, что тот «фактически готовит отказ». Трамп счел заявление Путина многообещающим, но не полным. Он заявил, что планирует обсудить с российским коллегой предложение о перемирии.

Президент США выразил надежду, что Москва согласится на прекращение огня, отметив, что у него есть рычаги давления на Россию в этом вопросе. «Я могу прибегнуть к финансовому давлению, которое было бы очень вредно для России. Но я не хочу этого делать, потому что хочу добиться мира», — сказал он.

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Кремль Стив Уиткофф Владимир Путин переговоры Украина США Дональд Трамп
Стив Уиткофф фото

Стив Уиткофф

политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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Владимир Путин

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