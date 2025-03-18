 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль рассказал об итогах переговоров Путина и Трампа

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении Кремля. Лидеры выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений.

По итогам разговора Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным, сообщает Кремль.

Еще один результат переговоров — соглашение об обмене военнопленными между Россией и Украиной. Он пройдет по формуле 175 на 175.

Кроме того, Россия в качестве жеста доброй воли передаст Киеву 23 тяжело раненых украинских военнослужащих.

В разговоре лидеры стран затронули и судьбу остающихся в Курской области подразделений ВСУ. «В связи с недавним обращением Дональда Трампа сохранить жизни окружённым в Курской области украинским военнослужащим Владимир Путин подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права», — говорится в заявлении.

«Подтвердив принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта, Президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнёрами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. И, конечно, учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности», — заявили в Кремле.

После вступления Дональда Трампа в должность президента США это уже второй телефонный разговор с Владимиром Путиным. Новая беседа длилась более 2 часов. Кремль, анонсируя разговор, не раскрывал содержание разговора. Однако, согласно заявлениям Трампа, ключевыми темами должны были стать вопросы территориальных конфликтов на Украине и контроль над атомными электростанциями. «Нет, президент вряд ли что-то будет говорить», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам на вопрос о том, как Кремль проинформирует об итогах переговоров.

Американский президент также выражал намерение выяснить, возможно ли завершение конфликта на Украине, отметив высокие шансы на положительный исход. Хотя Трамп планировал созвониться с Путиным 11 марта, разговор тогда не состоялся. По словам Стива Уиткоффа, спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку, от беседы ожидали «хорошей и позитивной дискуссии».

Предыдущий разговор между Путиным и Трампом состоялся 12 февраля.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения

Разговор Путина и Трампа. Первые подробности

Путин и Трамп завершили телефонный разговор

Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным

Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе

Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия

Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года

Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции

Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Дональд Трамп Владимир Путин разговор США Россия телефон
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Минфин США сообщил о поручении Трампа пересмотреть санкционную политику
Политика
В Кремле усомнились, что Путин выступит по итогам разговора с Трампом
Политика
Путин в шутку призвал «не слушать Пескова» про время разговора с Трампом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 87,57 (-3,27) Инвестиции, 18:21 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 81,5 (-2,8) Инвестиции, 18:21
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 20:33
Путин приказал прекратить удары по энергообъектам Украины на 30 днейПолитика, 20:31
Путин назвал Трампу ключевое условие недопущения эскалации конфликтаПолитика, 20:29
Карпин фразой «меня не нагнули» ответил на вопрос о Дзюбе в сборнойСпорт, 20:28
Совет директоров «Интер РАО» рекомендовал дивиденды по итогам 2024 годаИнвестиции, 20:28
Трамп поддержал идею Путина организовать матчи НХЛ и КХЛСпорт, 20:27
Путин сообщил Трампу об обмене пленными по формуле 175 на 175Политика, 20:23
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кремль рассказал об итогах переговоров Путина и Трампа⁠Политика, 20:21
Экипаж разбившегося в Ленобласти Ми-28 погибОбщество, 20:02
Дзюба признался, что «переобулся» после возвращения в сборную РоссииСпорт, 19:59
В Вологодской области предложили запретить продажу алкоголя до 21 годаВино, 19:56
CNN сообщил о первой оценке разговора Путина и ТрампаПолитика, 19:50
Алексей Миллер назвал объективность VAR «субъективной данностью»Спорт, 19:49
Зеленский с женой прибыл в ФинляндиюПолитика, 19:46