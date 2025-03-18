Кремль рассказал об итогах переговоров Путина и Трампа

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении Кремля. Лидеры выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений.

По итогам разговора Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным, сообщает Кремль.

Еще один результат переговоров — соглашение об обмене военнопленными между Россией и Украиной. Он пройдет по формуле 175 на 175.

Кроме того, Россия в качестве жеста доброй воли передаст Киеву 23 тяжело раненых украинских военнослужащих.

В разговоре лидеры стран затронули и судьбу остающихся в Курской области подразделений ВСУ. «В связи с недавним обращением Дональда Трампа сохранить жизни окружённым в Курской области украинским военнослужащим Владимир Путин подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права», — говорится в заявлении.

«Подтвердив принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта, Президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнёрами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. И, конечно, учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности», — заявили в Кремле.

После вступления Дональда Трампа в должность президента США это уже второй телефонный разговор с Владимиром Путиным. Новая беседа длилась более 2 часов. Кремль, анонсируя разговор, не раскрывал содержание разговора. Однако, согласно заявлениям Трампа, ключевыми темами должны были стать вопросы территориальных конфликтов на Украине и контроль над атомными электростанциями. «Нет, президент вряд ли что-то будет говорить», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам на вопрос о том, как Кремль проинформирует об итогах переговоров.

Американский президент также выражал намерение выяснить, возможно ли завершение конфликта на Украине, отметив высокие шансы на положительный исход. Хотя Трамп планировал созвониться с Путиным 11 марта, разговор тогда не состоялся. По словам Стива Уиткоффа, спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку, от беседы ожидали «хорошей и позитивной дискуссии».

Предыдущий разговор между Путиным и Трампом состоялся 12 февраля.

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