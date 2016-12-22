Как в Сирии готовятся к возможному удару. Главное к этому моменту

Президент США Дональд Трамп анонсировал возможные удары по Сирии из-за предполагаемой химатаки в Думе. РБК следит в режиме реального времени за перемещением сил и техники в Сирии

Город Эль-Баб, Сирия (Фото: Khalil Ashawi / Reuters)

Что произошло

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 9 апреля , заявил, что в течение 48 часов примет решение, как отреагировать на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума.

, заявил, что в течение 48 часов примет решение, как отреагировать на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума. Утром 11 апреля Трамп опубликовал в Twitter серию сообщений, в которых напрямую пригрозил Москве направить ракеты на Сирию. «Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут красивые, новые и «умные»!» «Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!» — написал он. В следующем сообщении Трамп поинтересовался, не пришло ли время остановить «гонку вооружений».

Трамп опубликовал в Twitter серию сообщений, в которых напрямую пригрозил Москве направить ракеты на Сирию. «Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут красивые, новые и «умные»!» «Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!» — написал он. В следующем сообщении Трамп поинтересовался, не пришло ли время остановить «гонку вооружений». 12 апреля американский президент заявил, что никогда не называл точный срок нанесения удара: «Я никогда не говорил, когда случится атака на Сирию. Может быть, очень скоро или совсем не так скоро», — написал Трамп в Twitter.

Химическая атака в Думе По сообщению неправительственных организаций — Сирийско-американского медицинского общества и расположенного в Лондоне Центра мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии (SOHR) — и телеканала Би-би-си, боевые отравляющие вещества были применены в Думе в ночь на 8 апреля, во время столкновений правительственной армии с оппозиционными силами. Официальный Дамаск обвинения в применении химического оружия отрицает. ​Минобороны России заявило, что не имеет отношения к удару по сирийской Думе, а глава МИДа Сергей Лавров сообщил, что российские военнослужащие не обнаружили следов применения хлора в Восточной Гуте. Свое расследование инцидента проведет в Сирии Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Как к возможному удару готовятся Россия и Сирия

Сирийские СМИ не сообщают о подготовке правительственной армии к отражению атаки США и союзников. О перемещениях сил, лояльных Дамаску, и эвакуации военных аэродромов сообщают преимущественно иностранные издания, а также неправительственные организации.

9 апреля, после того как США и другие страны Запада обвинили Дамаск в применении химического оружия в Думе, правительственная армия Сирии начала эвакуировать технику со своих крупнейших авиабаз. Ее перебрасывают в том числе на российскую базу Хмеймим, чтобы защититься от возможных ударов, писала французская газета Le Figaro со ссылкой на источник, близкий к ООН, и SOHR.

Центр мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии сообщил, что сирийская армия эвакуировала здания генштаба и Министерства обороны в Дамаске.

11 апреля корабли российских ВМФ покинули порт в сирийском Тартусе. Спутниковые снимки, предоставленные компанией Image Satellite Internacional (ISI), показал в эфире американский телеканал Fox News. На одном фото были видны не менее семи кораблей, стоящих в доках, на втором снимке кораблей там уже нет. В порту осталась только подводная лодка класса «Кило» — так в НАТО обозначают две серии советских и российских подводных лодок — проекта 877 «Палтус» и проекта 636 «Варшавянка».

11 апреля был эвакуирован аэродром аш-Шайрат в провинции Хомс, который подвергся ударам США в прошлом году, сообщил SkyNewsArabia. В тот же день было зафиксировано перемещение военной техники в неизвестном направлении из района Эль-Меззе (юго-запад Дамаска), где расположен одноименный военный аэродром. По данным телеканала, сирийская армия эвакуирует также военные аэродромы в Дейр-эз-Зоре и в провинции Сувейда на юге Сирии.

12 апреля источник SOHR сообщил, что с вечера четверга правительственные войска эвакуировали военные аэродромы Тифор (Т-4) в провинции Хомс и Ас-Син и Ад-Думейр в пригороде Дамаска. Также эвакуированы командные базы различных дивизий сирийской армии, например 4-й танковой дивизии и Республиканской гвардии в окрестностях Дамаска.

Источник газеты Al-araby al-Jadeed, базирующейся в Лондоне, заявил, что вероятными целями удара США могут стать секретные научно-исследовательские центры при Министерстве обороны Сирии — центр «Телль-Каркар» в районе Джабаль Таксис юго-восточнее города Хама, а также центр «Джамрая» к северо-западу от Дамаска. О какой-либо активности или эвакуации этих учреждений издание пока не сообщало. Кроме того, под удар может попасть Центр научных исследований в районе города Масьяф в провинции Хама.

​Как к возможному удару готовятся США

9 апреля. Эсминец Donald Cook с 60 крылатыми ракетами «Томагавк» на борту отправился в район Восточного Средиземноморья, сообщила The Washington Post. На следующий день корабль подошел на расстояние 100 км от Тартуса, где расположена российская военная база, писала турецкая Hurryet.

10 апреля. К берегам Сирии отправится американский эсминец Porter. Путь в Средиземное море займет у него несколько дней, сообщила The Wall Stree Journal. Как и Donald Cook, Porter оснащен крылатыми ракетами «Томагавк». В 2017 году именно с этого корабля США нанесли удары по сирийской правительственной авиабазе Шайрат, после того как Дональд Трамп обвинил сирийское правительство в химической атаке в провинции Идлиб.

К берегам Сирии отправится американский эсминец Porter. Путь в Средиземное море займет у него несколько дней, сообщила The Wall Stree Journal. Как и Donald Cook, Porter оснащен крылатыми ракетами «Томагавк». В 2017 году именно с этого корабля США нанесли удары по сирийской правительственной авиабазе Шайрат, после того как Дональд Трамп обвинил сирийское правительство в химической атаке в провинции Идлиб. 11 апреля из порта Норфолк, США, в Средиземное море вышел атомный авианосец Harry Truman, его сопровождают ракетный крейсер Normandy, эскадренные миноносцы Arleigh Burke, Bulkeley, Forrest Sherman, Farragut, The Sullivans и Jason Dunham, оснащенные различным управляемым ракетным вооружением. К эскадре, как ожидается, присоединятся еще два миноносца.

из порта Норфолк, США, в Средиземное море вышел атомный авианосец Harry Truman, его сопровождают ракетный крейсер Normandy, эскадренные миноносцы Arleigh Burke, Bulkeley, Forrest Sherman, Farragut, The Sullivans и Jason Dunham, оснащенные различным управляемым ракетным вооружением. К эскадре, как ожидается, присоединятся еще два миноносца. 12 апреля. Два американских самолета разведки, MC-12S EMARSS и MC-12W Libert, приземлились на аэродроме в Ираклионе на Крите, сообщал местный портал EKriti. Эти машины оборудованы для сбора и передачи большого объема информации.

Два американских самолета разведки, MC-12S EMARSS и MC-12W Libert, приземлились на аэродроме в Ираклионе на Крите, сообщал местный портал EKriti. Эти машины оборудованы для сбора и передачи большого объема информации. За сутки 12–13 апреля мониторинговый ресурс Mil Radar, отслеживающий активность американской военной авиации, насчитал восемь самолетов США, которые совершили разведывательные полеты в Восточном Средиземноморье, в том числе у берегов Сирии. Все полеты в восточную часть Средиземного моря были выполнены с базы Сиганелло на итальянском острове Сицилия, в основном в воздух поднимались противолодочные патрульные самолеты P-8A Poseidon. В одном случае речь шла о самолете радиоэлектронной борьбы EP-3E.

Как к возможному удару готовятся силы коалиции