Как в Сирии готовятся к возможному удару. Главное к этому моменту

Что произошло
- Президент США Дональд Трамп в понедельник, 9 апреля, заявил, что в течение 48 часов примет решение, как отреагировать на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума.
- Утром 11 апреля Трамп опубликовал в Twitter серию сообщений, в которых напрямую пригрозил Москве направить ракеты на Сирию. «Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут красивые, новые и «умные»!» «Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!» — написал он. В следующем сообщении Трамп поинтересовался, не пришло ли время остановить «гонку вооружений».
- 12 апреля американский президент заявил, что никогда не называл точный срок нанесения удара: «Я никогда не говорил, когда случится атака на Сирию. Может быть, очень скоро или совсем не так скоро», — написал Трамп в Twitter.
Химическая атака в Думе
По сообщению неправительственных организаций — Сирийско-американского медицинского общества и расположенного в Лондоне Центра мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии (SOHR) — и телеканала Би-би-си, боевые отравляющие вещества были применены в Думе в ночь на 8 апреля, во время столкновений правительственной армии с оппозиционными силами.
Официальный Дамаск обвинения в применении химического оружия отрицает. Минобороны России заявило, что не имеет отношения к удару по сирийской Думе, а глава МИДа Сергей Лавров сообщил, что российские военнослужащие не обнаружили следов применения хлора в Восточной Гуте.
Свое расследование инцидента проведет в Сирии Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Как к возможному удару готовятся Россия и Сирия
Сирийские СМИ не сообщают о подготовке правительственной армии к отражению атаки США и союзников. О перемещениях сил, лояльных Дамаску, и эвакуации военных аэродромов сообщают преимущественно иностранные издания, а также неправительственные организации.
9 апреля, после того как США и другие страны Запада обвинили Дамаск в применении химического оружия в Думе, правительственная армия Сирии начала эвакуировать технику со своих крупнейших авиабаз. Ее перебрасывают в том числе на российскую базу Хмеймим, чтобы защититься от возможных ударов, писала французская газета Le Figaro со ссылкой на источник, близкий к ООН, и SOHR.
Центр мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии сообщил, что сирийская армия эвакуировала здания генштаба и Министерства обороны в Дамаске.
11 апреля корабли российских ВМФ покинули порт в сирийском Тартусе. Спутниковые снимки, предоставленные компанией Image Satellite Internacional (ISI), показал в эфире американский телеканал Fox News. На одном фото были видны не менее семи кораблей, стоящих в доках, на втором снимке кораблей там уже нет. В порту осталась только подводная лодка класса «Кило» — так в НАТО обозначают две серии советских и российских подводных лодок — проекта 877 «Палтус» и проекта 636 «Варшавянка».
11 апреля был эвакуирован аэродром аш-Шайрат в провинции Хомс, который подвергся ударам США в прошлом году, сообщил SkyNewsArabia. В тот же день было зафиксировано перемещение военной техники в неизвестном направлении из района Эль-Меззе (юго-запад Дамаска), где расположен одноименный военный аэродром. По данным телеканала, сирийская армия эвакуирует также военные аэродромы в Дейр-эз-Зоре и в провинции Сувейда на юге Сирии.
12 апреля источник SOHR сообщил, что с вечера четверга правительственные войска эвакуировали военные аэродромы Тифор (Т-4) в провинции Хомс и Ас-Син и Ад-Думейр в пригороде Дамаска. Также эвакуированы командные базы различных дивизий сирийской армии, например 4-й танковой дивизии и Республиканской гвардии в окрестностях Дамаска.
Источник газеты Al-araby al-Jadeed, базирующейся в Лондоне, заявил, что вероятными целями удара США могут стать секретные научно-исследовательские центры при Министерстве обороны Сирии — центр «Телль-Каркар» в районе Джабаль Таксис юго-восточнее города Хама, а также центр «Джамрая» к северо-западу от Дамаска. О какой-либо активности или эвакуации этих учреждений издание пока не сообщало. Кроме того, под удар может попасть Центр научных исследований в районе города Масьяф в провинции Хама.
Как к возможному удару готовятся США
- 9 апреля. Эсминец Donald Cook с 60 крылатыми ракетами «Томагавк» на борту отправился в район Восточного Средиземноморья, сообщила The Washington Post. На следующий день корабль подошел на расстояние 100 км от Тартуса, где расположена российская военная база, писала турецкая Hurryet.
- 10 апреля. К берегам Сирии отправится американский эсминец Porter. Путь в Средиземное море займет у него несколько дней, сообщила The Wall Stree Journal. Как и Donald Cook, Porter оснащен крылатыми ракетами «Томагавк». В 2017 году именно с этого корабля США нанесли удары по сирийской правительственной авиабазе Шайрат, после того как Дональд Трамп обвинил сирийское правительство в химической атаке в провинции Идлиб.
- 11 апреля из порта Норфолк, США, в Средиземное море вышел атомный авианосец Harry Truman, его сопровождают ракетный крейсер Normandy, эскадренные миноносцы Arleigh Burke, Bulkeley, Forrest Sherman, Farragut, The Sullivans и Jason Dunham, оснащенные различным управляемым ракетным вооружением. К эскадре, как ожидается, присоединятся еще два миноносца.
- 12 апреля. Два американских самолета разведки, MC-12S EMARSS и MC-12W Libert, приземлились на аэродроме в Ираклионе на Крите, сообщал местный портал EKriti. Эти машины оборудованы для сбора и передачи большого объема информации.
- За сутки 12–13 апреля мониторинговый ресурс Mil Radar, отслеживающий активность американской военной авиации, насчитал восемь самолетов США, которые совершили разведывательные полеты в Восточном Средиземноморье, в том числе у берегов Сирии. Все полеты в восточную часть Средиземного моря были выполнены с базы Сиганелло на итальянском острове Сицилия, в основном в воздух поднимались противолодочные патрульные самолеты P-8A Poseidon. В одном случае речь шла о самолете радиоэлектронной борьбы EP-3E.
Как к возможному удару готовятся силы коалиции
О совместных действиях в ответ на химическую атаку в Думе договорились во время телефонного разговора 10 апреля лидеры США, Франции и Британии. Союзники США не спешат объявлять о своем решении нанести удары по Сирии, но помогают Вашингтону, стягивая в регион военную технику и оказывая поддержку ВМФ и ВМС США.
Великобритания
Официально премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не дала окончательного согласия на совместные с США действия в Сирии. Однако 11 апреля Би-би-си сообщила, что Мэй может дать согласие на военные действия в Сирии без санкции британского парламента.
- 11 апреля Великобритания направила подводные лодки с крылатыми ракетами к берегам Сирии, сообщила со ссылкой на свои источники The Telegraph.
- 12 апреля The Times со ссылкой на источник сообщила, что в атаке могут быть задействованы британские самолеты, базирующиеся на базе Акротири на Кипре. Сейчас там, по данным издания, находятся восемь истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado, оснащенных крылатыми ракетами, которые могут атаковать наземные цели. Еще шесть подобных самолетов, оснащенных ракетами класса «воздух — воздух», могут вести их прикрытие.
- Кроме того, по данным The Times, к берегам Сирии отправились корабли британского флота, в том числе эскадренный миноносец Duncan, оснащенный системой противовоздушной обороны. Этот корабль — флагман 2-й Военно-морской группы НАТО, которая дислоцируется в Черном и Средиземном морях. Он оснащен противокорабельными крылатыми ракетами RGM-84 Harpoon и зенитным ракетным комплексом Sea Viper.
Франция
- 10 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что целью ударов западных стран в Сирии будут химические объекты, где Дамаск, предположительно, производит химическое оружие. Он подчеркнул, что союзники сирийского режима не будут атакованы. 12 апреля Макрон заявил, что примет окончательное решение об авиаударе по объектам правительственных войск в Сирии после того, как будут собраны необходимые доказательства.
- Тем не менее Париж оказал поддержку США: американский эсминец Porter с 8 по 11 апреля находился во французском порту Шербур, его сопровождали три британских патрульных катера. Кроме того, вооруженный крылатыми ракетами фрегат Aquitaine, который является одним из флагманов французского флота, сопровождает американский эсминец Donald Cook.
Германия
Канцлер Германии Ангела Меркель 10 апреля заявила, что считает «убедительными» доказательства применения химического оружия в сирийском городе Дума, однако 12 апреля исключила участие немецких военных в операции на территории Сирии.
На фоне возможных ударов по территории Сирии крупнейшие авиакомпании предпочли изменить свои маршруты: такую рекомендацию выпустило 10 апреля Европейское агентство по безопасности авиаперевозок.
Маршруты изменили авиакомпании Air France, Lufthansa и EasyJet. Кувейтская Kuwait Airways отменила полеты в Бейрут, а основной ливанский перевозчик Middle East Airlines объявил о пересмотре части расписания до вечера 13 апреля