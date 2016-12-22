Меркель исключила участие Германии в военной операции в Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что немецкие войска не будут принимать участие в возможной сирийской операции. Об этом сообщает Die Welt.

Меркель отметила, что Германия «делает все, чтобы показать, что применение химического оружия неприемлемо». Канцлер 10 апреля назвала убедительными доказательства применения химоружия в сирийском городе Дума. Тогда же Меркель подчеркнула, что Берлин «решительно осуждает применение» химоружия.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что примет решение об авиаударе по правительственным сирийским объектам в том случае, если будут собраны доказательства применения химоружия в Думе.

По данным Сирийско-американского медицинского общества (SAMS), жертвами химатаки, произошедшей в ночь на 8 апреля, стали 49 человек, еще несколько десятков пострадали. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российские военнослужащие не обнаружили следов применения хлора в Восточной Гуте.

США возлагают ответственность за предполагаемую химатаку в Думе на режим президента Башара Асада, в Дамаске отрицают свою причастность. Накануне американский президент Дональд Трамп призвал Россию готовиться к запуску ракет по Сирии. Днем 12 апреля президент США назвал «скорым или совсем не скорым» ракетный удар. Асад в ответ на слова Трампа заявил, что «агрессивные угрозы со стороны Запада» приведут к дестабилизации ситуации как в Сирии, так и в мире в целом.