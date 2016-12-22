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Большинство авиакомпаний прекратили полеты над Сирией
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Большинство авиакомпаний прекратили полеты над Сирией
Политика, 06:19
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Большинство авиакомпаний прекратили полеты над Сирией
На фоне возможных ударов по территории Сирии крупнейшие авиакомпании предпочли изменить свои маршруты, в результате чего обычно загруженные эшелоны оказались пустыми, сообщает New York Times
Фото: Amr Nabil / AP

По данным NY Times, в четверг представитель Европейского агентства по безопасности авиаперевозок сообщил, что предложение авиакомпаниям учитывать возможность нанесения ударов по Сирии от 10 апреля носило рекомендательный характер. Тем не менее, крупнейшие авиакомпании предпочли не использовать обычно загруженные эшелоны, проходящие через территорию Сирии.

В частности изменили свои маршруты Air France, Lufthansa и easyJet. Кувейтская Kuwait Airways отменила полеты в Бейрут, а основной ливанский перевозчик Middle East Airlines объявила о пересмотре части расписания до вечера 13 апреля.

Представитель организации Eurocontrol, которая осуществляет основные диспетчерские функции в странах ЕС, указал, что сложившаяся ситуация не является из ряда вон выходящей. Например, несколько лет назад то же самое происходило, когда Россия при помощи ракет из акватории Каспийского моря атаковала позиции боевиков «Исламского государства» (запрещенной в России организации) на территории Сирии.

Накануне стало известно, что Федеральное управление гражданской авиации США предупредило пилотов гражданской авиации, что с 12 апреля по 12 мая опасной будет считаться территория между британской авиабазой на Кипре и столицей страны Никосией. Объяснялось это повышенной активностью британских военных в регионе.

Одновременно twitter Mil Radar, отслеживающий активность американской военной авиации, указал, что только за последние сутки в Восточное Средиземноморье с базы на итальянском острове Сицилия восемь раз вылетали противолодочные самолеты-разведчики Poseidon, а также самолет радиоэлектронной борьбы EP-3E.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Сирия
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