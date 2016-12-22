Немыслимое возможно: как инцидент в Сирии поменял отношения России и США

Президент США подтвердил готовность нанести удары по Сирии, обвинив Россию в пособничестве Асаду. Атакованы будут, скорее всего, сирийские объекты, но и прямое столкновение России и США больше не кажется нереальным сценарием

Фото: Alaa al-Faqir / Reuters

Три твита Трампа

Президент США Дональд Трамп днем в среду по московскому времени опубликовал в своем аккаунте в Twitter серию сообщений, в которых напрямую пригрозил Москве направить ракеты на Сирию. В первом сообщении американский президент написал: «Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и «умные»!» «Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!» — объяснил он.

Во втором твите Трамп изменил риторику, констатировав, что российско-американские отношения переживают худший период, даже если сравнивать с временами холодной войны, и добавил, что для таких плохих отношений нет причин. «Остановим гонку вооружений?» — обратился Трамп с вопросом. В следующем сообщении он объяснил, что отношения между странами портятся из-за фейкового расследования о вмешательстве России в американские выборы. Расследование ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. С начала недели американские СМИ со ссылкой на источники в администрации президента США сообщают о желании Трампа уволить спецпрокурора. Трамп настаивает, что его предвыборная кампания не имеет ничего общего с российским вмешательством.

О тяжелых последствиях для Сирии Трамп предупреждал с воскресенья, когда неправительственные сирийские организации сообщили о применении в городе Дума, в пригороде Дамаска, химического оружия. Расследование инцидента международными экспертами еще не проведено, однако президент США не сомневается в том, что правительственные силы применили против мирных жителей химоружие. Россию Трамп считает ответственной, так как Москва оказывает военную поддержку президенту Сирии Башару Асаду. Вечером 11 апреля по московскому времени истекли 48 часов, которые Трамп взял на выработку ответных действий по Сирии.

Вопросы Думе В среду Всемирная организация здравоохранения заявила, что помимо данных о 500 пострадавших также располагает информацией о 43 погибших в Думе. В организации также сообщили о том, что в результате атак в городе пострадали два госпиталя. Замдиректора ВОЗ Питер Салама потребовал «немедленного доступа» к месту предполагаемого применения химоружия. Жители сирийского города Дума «ничего не знают» о сотнях пострадавших от применения токсичных веществ, ответил на это первый замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир. Министр обороны США Джеймс Мэттис в среду не стал прямо отвечать на вопрос о том, имеется ли у Пентагона достаточно доказательств того, что войска Башара Асада действительно применили химическое оружие в Думе. «Мы все еще изучаем разведданные — наши собственные и наших союзников. Мы все еще работаем над этим», — сказал он (цитата по Reuters).

Кризис нового типа

Российские официальные лица предложения Трампа встретили скептично. Кремль «не участвует в Twitter-дипломатии», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»). В России, добавил он, выступают за серьезный подход к ситуации вокруг Сирии и призывают воздержаться от шагов, «которые могут навредить» положению дел в этой стране.

«Трамп пишет, что надо прекратить гонку вооружений, но надо прекращать все, в том числе обвинять Россию во всех смертных грехах и использовать фейковые новости для принятия глобальных решений», — сказал РБК ​первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Очередной виток противостояния России и США из-за якобы примененного в Сирии химоружия предельно накалил отношения между странами, констатируют политики и эксперты. «Отношения двух стран не просто в самом худшем состоянии, как констатировал Трамп: они подошли к наиболее опасной точке. Во многом это логичное следствие той спирали конфронтации, которая закручивалась последние два года и приобрела наиболее гротескные формы в последние несколько месяцев», — говорит эксперт Российского совета по международным делам Максим Сучков. Разница в интонациях твитов Трампа говорит о том, что он до конца не уверен, оптимальным ли является силовое решение сирийской проблемы, полагает Сучков.

Риторика Трампа столь же непоследовательна, как и безрассудна, при этом сообщения Трампа в Twitter в большей степени направлены на его электорат, отмечает в разговоре с РБК эксперт лондонского института Chatham House Джеймс Шерр. Отношения США и России действительно находятся на очень низком уровне сейчас, но они не хуже, чем во время холодной войны: сама ситуация «холодной» конфронтации в прошлом отличается от нынешней, отмечает научный сотрудник Центра военно- морского анализа и Института Кеннана Джеффри Эдмондс. Холодная война являлась в значительной степени идеологически обусловленным конфликтом между двумя державами, подчеркивает Эдмондс. По его мнению, нынешний конфликт не только не имеет никакого отношения к идеологии, но и не ограничен участием в нем лишь двух держав.

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / AP)

«То, что мы имеем сегодня, — это отношения нарастающего раздора и антагонизма. Холодная война была хуже с точки зрения антагонизма, но нынешняя ситуация, возможно, более опасна, так как может привести к конфликту», — отмечает Шерр.

Куда полетят ракеты

Заявления Дональда Трампа и европейских лидеров, связанные с возможной химической атакой в Гуте, практически повторяют их прошлогодние заявления после инцидента в Хан-Шейхуне. ​Тогда, 4 апреля 2017 года, появились сообщения о том, что сирийский город был обстрелян с использованием химического оружия (после расследования ОЗХО подтвердила, что при ударе действительно использовался зарин или его аналог нервно-паралитического действия). Через два дня, 6 апреля, Трамп заявил о возможности военных мер в отношении Сирии. Ночью 7 апреля два американских эсминца Porter и Ross нанесли ракетный удар «Томагавками» по правительственной авиабазе Шайрат в провинции Хомс, откуда, как считали в Вашингтоне, и взлетал самолет с химическими боеприпасами. Основной целью атаки был авиапарк и инфраструктура базы, однако в результате погибли несколько военнослужащих и мирных жителей. При атаке, по данным Сирийского центра мониторинга прав человека (SOHR), погибли по крайней мере 72 человека, в том числе 20 детей и 17 женщин.

Тогда же Трамп обвинил Россию в поддержке Асада, а его, как и сейчас, назвал «животным». «Если бы Россия не выступила в пользу этого животного [Асада] и не вернула его [на политическую арену], проблемы бы не было», — говорил он в интервью FOX Business, опубликованном 12 апреля прошлого года.

Американский аналитический портал Stratfor пишет, что, вероятнее всего, США атакуют объекты, связанные с сирийской химической программой, в частности авиабазы Думайр, Мардж Рухаил и Меззе (расположенные в провинции Дамаск). Ракеты могут быть запущены с эсминца Donald Cook — корабль направился в район Восточного Средиземноморья в понедельник, 9 апреля, после захода в кипрский порт Ларнака, сообщила Washington Post. 10 апреля эсминец подошел к сирийскому Тартусу, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России, на расстояние 100 км, писала турецкая газета Hurryet.

«Так как ранее уже был прецедент, когда Трамп атаковал Сирию после предполагаемой химатаки, велика вероятность того, что Трамп снова это сделает, особенно учитывая, что он заявил о своем намерении нанести удар по Сирии публично», — не сомневается в военном ответе Эдмондс.

Морская флотилия на подходе Donald Cook сопровождает французский фрегат Aquitaine. С последним на прошлых выходных уже случился инцидент — два российских самолета совершили его «агрессивный» облет, как выразился штаб ВМС Франции. Над фрегатом, по данным французской стороны, в опасной близости, совершая недружественные маневры, пролетели фронтовой бомбардировщик Су-24 и истребитель Су-30. Газета Wall Street Journal пишет, что на соединение с Donald Cook направляется еще один эсминец — Porter. Правда, чтобы добраться до сирийских берегов, ему потребуется несколько дней. Как сообщал французский портал La Manche Libre, 9 апреля Porter еще находился в порту Шербур в Нормандии. Porter и Donald Cook оснащены «Томагавками». 11 апреля с военно-морской базы в Норфолке в штате Вирджиния вышла авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Harry S. Truman. В состав соединения входят также ракетный крейсер Normandy и эскадренные миноносцы Arleigh Burke, Bulkeley, Forrest Sherman и Farragut. Позднее к группе присоединятся еще два миноносца — Jason Dunham и The Sullivans.

«Косметические» удары

Если Вашингтон применит «военную Силу против Сирии, где по просьбе законного правительства страны были развернуты российские войска», это «может привести к серьезным последствиям», предупредил вечером 9 апреля на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя. Фактически то же самое заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин ливанскому телеканалу «Аль-Манар»: «Если будет американский удар, то можно указать на заявление президента Путина, а также главы Генштаба России, что эти ракеты будут сбиты и даже источники запуска ракет». При этом посол не уточнял, это касается всех ракет, выпущенных по территории Сирии, или же таким будет ответ только в случае возникновения угрозы российским военным.

Скорее всего, американские военные нанесут удары исключительно по сирийским объектам, где нет российских военнослужащих, считает американский военный эксперт, аналитик Центра военно-морской аналитики Сэмюэль Бендетт. Он напоминает, что 7 апреля прошлого года США предупредили Россию о предстоящем ударе и, возможно, если на базе находились российские специалисты, то их успели эвакуировать.

Военный эксперт полковник запаса Андрей Паюсов считает заявления США о готовящихся ударах по Сирии «нагнетанием обстановки» по дипломатическим каналам. «Если удары и будут — то чисто «косметические», по второстепенным, заранее объявленным объектам. Хотя сейчас в Средиземном море находятся 33 корабля НАТО, а их общий боевой потенциал составляет 145 ракет Tomahawk, большого столкновения не последует», — сказал военный эксперт. По его словам, «игра мускулами» является продолжением американской политики по восстановлению пошатнувшегося влияния США на Ближнем Востоке из-за успешных действий России.

Вероятно, как раз сейчас идет работа над выбором объектов, по которым можно было бы ударить, не задев российских военных и их объекты, полагает старший научный сотрудник Факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Василий Кашин. «Не уверен, что в случае ударов по сирийским объектам мы будем защищать саму Сирию от США. Та техника и люди, что разместила Россия в Сирии, рассчитаны на то, чтобы прикрывать наши базы и бороться с исламистами, а не воевать с Соединенными Штатами», — пояснил эксперт.

Намеренно бомбить по российским объектам американцы не будут, но потенциально пострадать от ударов «Томагавками» российские военнослужащие могут, если США решат ударить по юго-западной зоне деэскалации, где позиции иранцев тесно соприкасаются с позициями российских военных, отметил эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. «Либо если США захотят ударить по объектам в районе долины Евфрата, где недавно российские военные возвели мост через реку, то потенциально они могут зацепить россиян, которые там пока еще остаются», — сказал эксперт.

Полностью исключать столкновения России и США в Сирии нельзя, предупреждают эксперты. «Ситуация сейчас намного хуже, чем когда-либо в период холодной войны, и существует реальная угроза войны, которая, вполне возможно, может начаться из-за какого-то случайного столкновения. Это один из самых опасных моментов в истории человечества», — предупреждает профессор российской и европейской политики Кентского университета Великобритании Ричард Саква.

«Прямые военные столкновения между США, их союзными войсками и Россией больше не представляются чем-то немыслимым», — добавляет Шерр.​