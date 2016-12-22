Во Франции российских летчиков обвинили в «агрессивном» облете фрегата

Французские моряки посчитали недружественными и опасными маневры российских военных самолетов Су-24 и Су-30. Поскольку на самолетах было вооружение, облет сочли посланием президенту Эмманюэлю Макрону

Истребитель Су-30СМ (слева) и бомбардировщик Су-24М (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Штаб Военно-морских сил Франции заявил, что два российских самолета совершили «агрессивный» облет фрегата Aquitaine в восточной части Средиземного моря, сообщает Ouest-France. Инцидент произошел в прошедшие выходные.

Над фрегатом, по данным французской стороны, в опасной близости, совершая недружественные маневры, пролетели фронтовой бомбардировщик Су-24 и истребитель Су-30.

По данным издания Le Point, по крайней мере один из самолетов был вооружен. Издание расценило маневр как послание президенту Эмманюэлю Макрону, поскольку фрегат Aquitaine является одним из флагманов французского флота, на вооружении которого стоят крылатые ракеты, которые могут быть использованы для удара по Сирии.

Французский корабль во время инцидента сопровождал американский эсминец USS Donald Cook.