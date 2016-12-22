Макрон назвал цели возможных ударов из-за «химатаки» в Сирии

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что решение о военном ответе Сирии будет принято в ближайшие дни после консультаций с властями США и Британии. Об этом сообщает Reuters.
«Мы продолжим обмены технической и стратегической информацией с нашими союзниками, особенно Британией и США, в ближайшие дни мы анонсируем наше решение», — сказал Макрон. По его словам, удары не будут наноситься по союзникам сирийского правительства, а будут нацелены на сирийские химические объекты.
При этом ответ от союзников последует вне зависимости от результатов голосования в Совете Безопасности ООН, подчеркнул Макрон. Во вторник, 10 апреля, в Совбезе состоятся два голосования — по российской и американской резолюциям, которые предлагают расследовать предполагаемое применение химоружия в Сирии. Россия предлагает проводить расследование по линии ОЗХО, США — воссоздать механизм ООН по расследованию химических атак в Сирии.
Ранее Макрон, лидеры США и Британии — Дональд Трамп и Тереза Мэй — согласились с тем, что международный ответ необходим. Также Мэй и Трамп заявили, что сообщения о химатаке в Сирии «достойны осуждения».
О том, что сирийская армия применила химоружие в городе Дума в Восточной Гуте в Сирии, сообщали активисты. Москва утверждает, что российские специалисты не нашли в Думе следов химического веществ. При этом Россия уже предупредила США о возможных последствиях. «Россия предупредила, как публично, так и по соответствующим каналам, в том числе военным, представителей США о тех серьезных последствиях, которые могут быть в случае, если такие удары будут нанесены и в ходе этих ударов вольно или невольно пострадают российские граждане», — сказал постпред России при ЕС Владимир Чижов, передает ТАСС,