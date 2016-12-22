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Макрон назвал цели возможных ударов из-за «химатаки» в Сирии
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Макрон назвал цели возможных ударов из-за «химатаки» в Сирии
Война в Сирии, 10 апр, 21:52
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Макрон назвал цели возможных ударов из-за «химатаки» в Сирии
В случае если западные страны решат нанести удар по территории Сирии, его целью будут химические объекты сирийского правительства, заявил президент Франции. Он заверил, что удары по союзникам Сирии наноситься не будут
Эмманюэль Макрон (Фото: Francois Lenoir / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что решение о военном ответе Сирии будет принято в ближайшие дни после консультаций с властями США и Британии. Об этом сообщает Reuters.

«Мы продолжим обмены технической и стратегической информацией с нашими союзниками, особенно Британией и США, в ближайшие дни мы анонсируем наше решение», — сказал Макрон. По его словам, удары не будут наноситься по союзникам сирийского правительства, а будут нацелены на сирийские химические объекты.

При этом ответ от союзников последует вне зависимости от результатов голосования ​в Совете Безопасности ООН, подчеркнул Макрон. Во вторник, 10 апреля, в Совбезе состоятся два голосования — по российской и американской резолюциям, которые предлагают расследовать предполагаемое применение химоружия в Сирии. Россия предлагает проводить расследование по линии ОЗХО, США — воссоздать механизм ООН по расследованию химических атак в Сирии.

Ранее Макрон, лидеры США и Британии — Дональд Трамп и Тереза Мэй — согласились с тем, что международный ответ необходим. Также Мэй и Трамп заявили, что сообщения о химатаке в Сирии «достойны осуждения».

О том, что сирийская армия применила химоружие в городе Дума в Восточной Гуте в Сирии, сообщали активисты. Москва утверждает, что российские специалисты не нашли в Думе следов химического веществ. При этом Россия уже предупредила США о возможных последствиях. «Россия предупредила, как публично, так и по соответствующим каналам, в том числе военным, представителей США о тех серьезных последствиях, которые могут быть в случае, если такие удары будут нанесены и в ходе этих ударов вольно или невольно пострадают российские граждане», — сказал постпред России при ЕС Владимир Чижов, передает ТАСС,

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Сирия , Франция , авиаудар
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