СМИ узнали о прибытии двух самолетов-разведчиков США на Крит

Два американских самолета разведки приземлились на аэродроме в Ираклионе на Крите, сообщает местный сайт EKriti.

Как отмечает издание, самолеты моделей MC-12S EMARSS и MC-12W Liberty, которые прилетели в Ираклион, использовались во операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане и в операции «Иракская свобода» в Ираке, а также во время операций США меньшего масштаба в Африке и в Латинской Америке.

Самолеты-разведчики представляют собой платформу для сбора и передачи большого объема информации, каждый такой самолет обслуживает 4 члена экипажа, отмечает издание.

Ранее стало известно об отправке в Средиземноморье американского эсминца USS Donald Cook. Турецкое издание Hurriyet накануне сообщало, что эсминец, оснащенный 60 ракетами «Томагавк», находится примерно в 100 км от сирийского порта Тартус, где расположена российская военно-морская база.

Кроме того, «для регулярного развертывания на Ближнем Востоке и у берегов Европы» из порта Норфолк в штате Виджиния, 11 апреля вышла ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Harry S. Truman.

События разворачиваются на фоне угроз Соединенных Штатов предпринять ответные меры на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума в Восточной Гуте, ответственность за которую Вашингтон возлагает на правительственные силы Сирии и Россию. Москва настаивает, что сообщения о химатаке в Думе являются провокацией.

О том, что районе Средиземного моря идет подготовка к возможной атаке на Сирию силами британских ВВС, ранее сообщила со ссылкой на источники газета Times. По данным издания, развертывание авиации началось на военно-воздушной базе Великобритании Акротири на юге острова. Газета пишет, что на авиабазе на Кипре сейчас находятся восемь истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado, оснащенных крылатыми ракетами. Они могут быть использованы для нанесения ударов по наземным целям. Еще шесть подобных самолетов истребительной модификации, оснащенных ракетами класса «воздух-воздух» могут вести их прикрытие.

Генштаб России «внимательно отслеживает» ситуацию вокруг Сирии, заявил первый заместитель начальника Главног​о оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.