Le Figaro сообщила о переброске сирийской авиации на базу Хмеймим

​По информации издания, сирийская армия начала эвакуировать технику со своих крупнейших авиабаз. Ее перебрасывают в том числе на российскую базу Хмеймим, чтобы защититься от возможных ударов

Авиабаза Хмеймим в Сирии. Май 2016 года (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Президент Сирии Башар Асад объявил на ближайшие три дня состояние боевой готовности для базирующихся на аэродромах и авиабазах Военно-воздушных сил страны. Об этом сообщает французское издание Le Figaro со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека, базирующуюся в Лондоне, а также источник, близкий к ООН.

«В понедельник сирийцы начали освобождать свои крупнейшие авиабазы», — подтвердил изданию еще один собеседник, которого Le Figaro называет экспертом по Ближнему Востоку.

Как сообщает издание, одной из первых была эвакуирована авиабаза Думайр недалеко от Дамаска. Помимо этого были эвакуированы все региональные штабы сирийской армии.

Информированный источник Figaro в ООН уверяет, что сирийские военные самолеты в том числе перебрасывают на авиабазу Хмеймим. «Сирийцы пытаются найти укрытие для своих современных видов вооружений», — приводит издание слова своего собеседника.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон дал понять, что российская авиабаза Хмеймим и пункт базирования российского флота в Тартусе не будут целями ударов. В частности, он заверил, что удары не будут наноситься по союзникам сирийского правительства, а будут нацелены на сирийские химические объекты.

США готовятся принять ответные меры на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Думе. Ответственность за нее Вашингтон возлагает на сирийские правительственные силы. Дамаск свою причастность отрицает. Москва заявляет о провокации, утверждая, что российские специалисты на нашли следов использования химического оружия в этом городе. В среду Трамп призвал готовиться к тому, что в сторону Сирии полетят ракеты.