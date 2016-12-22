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Лавров заявил об отсутствии следов применения хлора в Восточной Гуте
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Лавров заявил об отсутствии следов применения хлора в Восточной Гуте
Война в Сирии, 14:13
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Лавров заявил об отсутствии следов применения хлора в Восточной Гуте

Российские военные не нашли следов применения хлора в Восточной Гуте, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Они там [на месте предполагаемой химатаки] не обнаружили никаких следов применения хлора или применения другого химического вещества против мирных граждан», — сказал министр.

Минобороны 8 апреля уже опровергало сообщение о химатаке в сирийском городе Дума, последнем оплоте оппозиции в Восточной Гуте, из которого начался выход боевиков в подконтрольный протурецким группировкам город Джарабулус. По мнению российских военных, Запад сообщениями о химатаке пытается сорвать выход группировки «Джейш аль-Ислам» из пригорода Дамаска. Сирийское правительство также открестилось от применения боевых отравляющих веществ в Думе.

Макрон и Трамп обменялись «подтверждающими химатаку» в Сирии данными
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США обвинили Сирию в использовании химоружия в Думе 8 апреля и возложили ответственность за это на Россию. Госдеп сослался на сообщение сирийской оппозиции, по словам которой правительственные ВВС сбросили на город бомбу с ядовитыми химикатами, из-за чего погибли 11 человек. Президент США Дональд Трамп 8 апреля также заявил о причастности Москвы к химатаке.

Франция призвала к созыву экстренного заседания СБ ООН по ситуации в Сирии, с такой же инициативой выступила и Россия.

Теги: Минобороны , химатака , Восточная Гута , Сирия
Главное
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